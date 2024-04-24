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        Gaziantep FK, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında 28 Nisan Pazar günü konuk olacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 20:09 Güncelleme: 24.04.2024 - 20:09
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        Gaziantep FK, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı
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        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında 28 Nisan Pazar günü konuk olacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 35 dakika sürdü.

        Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, top kapma çalışmalarının ardından geniş alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

        Kırmızı siyahlı ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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