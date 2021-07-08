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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akıncı, Antep fıstığı lisanslı deponun sağladığı avantajları anlattı

İHA

Akıncı, Antep fıstığı lisanslı deponun sağladığı avantajları anlattı

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Antep Fıstığı Lisanslı Deponun, Gaziantep ve bölge çiftçisine tüm risklere karşı güvenli, sağlıklı ve sigortalı depolama imkanı sağladığını ifade etti.
Devlet garantisi altında ürün kabul işlemlerine başlayan Antep Fıstığı Lisanslı Deponun sağladığı avantajlar hakkında üreticileri detaylı bir şekilde bilgilendirmeyi amaçladıklarını kaydeden Akıncı, üretimin yüksek olduğu ilçe ve köyleri tek tek ziyaret ederek lisanslı depo hakkında üreticilere yönelik bilgilendirme faaliyetlerinde bulunacaklarını söyledi.
GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, bir radyo programının yayın konuğu oldu. Programa telefon bağlantısı ile katılan Akıncı, açılışı geçtiğimiz haftalar içerisinde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından yapılan Antep Fıstığı Lisanslı Deponun üreticilere sağladığı avantajlar ve lisanslı depoculuk sisteminin tarım sektörü açısından önemi hakkında bilgiler verdi.
GTB tarafından İpekyolu Kalkınma Ajansının (İKA) destekleriyle Antep Fıstığının ana vatanı Gaziantep’e, Türkiye’nin ilk ve tek Antep Fıstığı Lisanslı Deposunun kazandırıldığını anımsatan Akıncı, “Üreticimize, sanayicimize ve tüccarımıza çok önemli avantajlar sağlayacak olan Antep Fıstığı Lisanslı Depoyu, fıstığın geleceğine yapılmış çok önemli bir yatırım olarak değerlendirmekteyiz” dedi.
Yaklaşık 10 bin ton fiziki depolama kapasitesine sahip olan tesiste, kuru kırmızı kabuklu, kırmızı kavlak ve boz kavlak Antep fıstığı çeşitlerinin kabul edildiğini aktaran Akıncı, “Antep fıstığı; sosyal, ekonomik ve kültürel etkileşiminin yüksek olmasından dolayı Gaziantep ve bölge halkının en önemli tarım ürünlerinin başında gelmekte. Bölgede on binlerce kişiye doğrudan ve dolaylı şekilde gelir kapısı oluşturan Antep Fıstığında; üreticilerimiz, sanayicilerimiz ve tüccarlarımız ürünlerini sağlıklı, sigortalı ve güvenli bir ortamda muhafaza etmek için teknolojik bir sisteme ihtiyaç duymaktaydı. Bunun yanı sıra ürünü işleyen firmalar istenilen miktar, standart ve kalitede ürün temini konusunda zaman zaman sorunlar yaşamaktaydı. Hasat döneminde finansman sıkıntısı çeken çiftçilerimiz ise ürünlerini arz yığılmasının yaşandığı sezon başlarında daha düşük fiyatlara satmak zorunda kalıyordu. Bu nedenle özellikle üreticiler açısından kolay pazarlanabilen, destek primi verilen ve nakliye desteği alan teknolojik bir sisteme ihtiyaç duyulmaktaydı. Faaliyetlerine başlayan Antep Fıstığı Lisanslı Depomuz, sektörde yeni bir dönemi başlatarak, gereksinim duyulan tüm bu ihtiyaçları karşılayacaktır” dedi.
Antep Fıstığı Lisanslı Deponun sağladığı avantajlar hakkında da bilgiler veren Akıncı, “Her şeyden önce lisanslı depo sektör temsilcilerimize tüm risklere karşı güvenli ve sağlıklı depolama ile elektronik ürün senediyle (ELÜS) kolay alımsatım ve kredi imkanı sunmakta. Depoya teslim edilen ürünler, modern soğuk havalarda ürünün kalitesi bozulmadan muhafaza edilmekte. Diğer lisanslı depoların aksine Antep Fıstığı diğer ürünlerle karıştırılmadan çuvallanarak depolanmakta ve mudi aynı ürününü istediği zaman tekrar geri alabilmekte. Arz yığılması nedeniyle oluşan fiyat düşüşlerine karşı Antep Fıstığı Lisanslı Depo piyasada regülasyon görevi üstlenmekte. Finansman sıkıntısı çeken ürün sahipleri, ürün senetleri aracılığıyla ürünlerini satmadan, ihtiyaçları oranında bankalardan belirli vadelerde kredi kullanabilmekte. Kısaca, Antep fıstığında ticaret artık belirli standartlar üzerinden yapılarak, güvenli bir piyasa oluşumuna katkı sunulacak“ ifadelerini kullandı.
Antep Fıstığı Lisanslı Deponun ayrıca üreticilere önemli devlet destekleri sağladığını da dile getiren Akıncı, ürününü lisanslı depoda değerlendiren çiftçilerin ton başına 100 TL nakliye desteği, parti başına 25 TL analiz desteği ve 6 ay süreyle ton başına 30 TL depo kira desteğinden faydalanabileceklerini ifade etti.
Devlet garantisi altında kar amacı gütmeden faaliyetlerini sürdüren Antep Fıstığı Lisanslı Deponun sağladığı avantajlar hakkında bu yıl hasat sezonu öncesi çiftçilere yönelik yerinde bilgilendirme çalışmaları gerçekleştireceklerini vurgulayan Akıncı, “Amacımız tüm üreticilerimizi lisanslı depo hakkında detaylı bir şekilde bilgilendirmek ve devletimizin sağladığı desteklerden faydalanmalarına katkı sağlamak. Üreticiyi hem ürününü sağlıklı şekilde depolama hem de finansa erişim noktasında rahatlatacak olan bu sistemi gerekirse tüm ilçe ve köy merkezlerimizi tek tek ziyaret ederek çiftçilerimize anlatacağız” diye konuştu.

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