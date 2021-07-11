Gaziantep’te sıcaktan bunalanlar parklara koştu

Gaziantep’te 40 dereceyi aşan sıcaklıktan bunalan kent sakinleri 100. Yıl Parkı'na akın etti. Gaziantepliler serinlemek için gölgelik alanlarda ailecek vakit geçirdi.

Gaziantep’te 40 dereceyi aşan sıcaklık hayatı olumsuz etkiledi. Sıcaktan bunalan vatandaşlar kentteki parkalara ve gölgelik alanlara akın etti. 40 dereceyi aşan hava sıcaklığı kent sakinleri ile Gaziantep’i ziyaret etmeye gelen vatandaşlara zor anlar yaşattı. Sıcaktan bunalan vatandaşlar gölgelik alanlar ile parklarda serinlemeyi tercih etti. Özellikle kent merkezinde bulunan 100. Yıl Parkı’nda yoğunluk yaşandı. Parka gelen vatandaşlar ağaçların gölgesinde serinlerken bazı vatandaşlar ise ağaç altlarında uyudu.

Çocuklarını parka getiren anneler çocuklarını oyun alanlarında oynatırken, gençler de parkın içerisinde bisiklet sürdü.

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