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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başhekim Prof. Dr. Belgin Alaşehirli’den aşı çağrısı

İHA

Başhekim Prof. Dr. Belgin Alaşehirli’den aşı çağrısı

GAÜN Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Belgin Alaşehirli korona virüse karşı aşılama sürecinin başlaması ile birlikte Mart ayından bu yana aşılanan hastaların hastaneye yatış gerekliliğinin azaldığını işaret ederek, vatandaşa aşı yaptırma çağrısında bulundu.
Salgından kurtulmanın tek yolunun aşılamadan geçtiğini ifade eden GAÜN Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Belgin Alaşehirli, “Aşılama programının başlaması ve ikinci doz aşıların tamamlanması ile birlikte MartTemmuz ayları aralığında hastanemizde tedavi gören Covid pozitif teşhisli hastalarımızın önemli ölçüde azaldığını gördük. Hastalarımızın büyük çoğunluğu serviste, az sayıda hastamız da yoğun bakımda tedavi hizmeti aldı. Bu süre zarfında hastanemizde tedavi gören hastaların yine büyük bir çoğunluğunun aşısız olduğunu, bir kısım hastanın da birinci doz aşısını yaptırdığını saptadık.
Prof. Dr. Belgin Alaşehirli sözlerine, “MartTemmuz ayları aralığında yoğun bakımda yatarak tedavi gören hastalarımızın büyük çoğunluğunun da aşısız olduğunu gördük. Hastanemizin servislerinde ve yoğun bakımlarında yatan hastalarımızın aşısız kişiler olması aşının ne kadar önemli olduğuna dikkat çekiyor. Salgından kurtulmanın tek yolu aşılamadan geçiyor. Sırası gelen ve aşı hakkı olan bütün vatandaşlarımızı aşılanmaya davet ediyoruz. Aşılanmanın Covid19’a karşı yüksek koruyuculuk sağladığını ve hastalığa yakalanma durumunda hastaneye yatışları azalttığını bilerek aşılama programına dâhil olmalarını istiyoruz” şeklinde devam etti.
GAÜN Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı’nın da içinde bulunduğu Faz3 çalışmasının sonuçlarını değerlendiren Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlkay Karaoğlan ise, “Covid19’a karşı CoronaVac’ın Türkiye Faz3 klinik etkinlik ve güvenlik sonuçları dünyanın en önemli bilim dergilerinden biri olan Lancet’te yayımlandı. Aşı etkinliğinin yüzde 83,5 olarak bildirildiği çalışmada CoronaVac aşısı ile çok ciddi bir yan etki tespit edilmediği de bildirilmiştir. Sonuç olarak CoronaVac’ın iyi bir güvenlik profiline ve Covid19’a karşı yüksek etkinliğe sahip olduğu bu bilimsel çalışmada gösterilmiştir” dedi.

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