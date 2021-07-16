GAİB Koordinatör Başkanı Kileci’den bayram mesajı

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Kurban Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

İslam âleminin mübarek Kurban Bayramını kutlayan GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci mesajında, "Müslümanlar olarak bir Kurban Bayramına daha kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Toplumsal hayatımızda önemli bir yeri olan Kurban Bayramı ile paylaşmanın, zenginlikleri bölüşmenin gerekliliğini bir kez daha hatırlıyoruz. İhtiyaç sahiplerine yardım eli uzatılan, akrabalık bağlarının güçlendiği bu eşsiz manevi atmosfere girerken temennimiz, içinde bulunduğumuz zor zamanları geride bırakmak ve gelecek bayramları sevdiklerimizle hep birlikte sağlık içinde geçirmektir" ifadelerini kullandı. Kileci mesajının devamında ise, "Aşılama hızının artmasıyla pandemiye karşı toplumsal bağışıklığımız güçlenirken, bu bayramı sevdiklerimizle geçirecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu mesaj vesilesiyle, Covid19 aşısının önemine bir kez daha vurgu yapmak istiyorum. Devletimiz toplumun her kesimi için aşılanma imkânı sağlarken, lütfen randevumuzu alalım ve aşımızı olalım. Böylelikle maskeye veda edeceğimiz günlere de yaklaşacağız. Bu duygu ve düşüncelerle, milletimizin ve tüm Müslümanların mübarek Kurban Bayramını tebrik ediyor; bayramın, dünya üzerindeki salgın hastalıkların ve savaşların sona ermesine vesile olmasını diliyor sağlık, bolluk ve mutluluk içinde hep birlikte nice bayramlara ulaşmayı temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi.

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