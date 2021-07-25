Havuzda fenalaşan müteahhit 14 günlük yaşam savaşını kaybetti

Bazı il ve ilçelerde denize girmek yasaklandı

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Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te serinlemek için girdiği havuzda fenalaşan müteahhit Recep Acar (31), tedavi gördüğü hastanede 14 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Olay, 11 Temmuz günü Taşlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Müteahhitlik yapan evli ve 4 çocuk babası Recep Acar, iş arkadaşları ile birlikte serinlemek için girdiği havuzda fenalaştı. Boğulma tehlikesi geçiren Acar, arkadaşları tarafından havuzdan çıkarıldı. Acar, çağırılan ambulansla Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan Recep Acar, sabah saatlerinde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Recep Acar'ın ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Ahmet ATMACA

2021-07-25 16:10:51



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