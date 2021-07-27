Suriyeli Amal'ın mülteci çocuklar için yolculuğu Gaziantep’ten başladı Küçük Amal, mülteci çocukların yaşadığı zorlukları dünyaya duyuracak

Yüzbinlerce Suriyeli mülteci çocuğun yaşadığı zorlukları dünya duyurmak amacıyla tasarlanan 3,5 metre uzunluğundaki kukla Küçük Amal’ın İngiltere’ye uzanan yolculuğu Gaziantep’ten başladı.

Mültecilere yönelik çalışmalar yapan İngiltere merkezli Good Chance Tiyatrosu öncülüğünde hazırlanan, Türkiye ve dünyadan birçok sanatçı, kurum ve kuruluşun destek verdiği "Yürüyüş (The Walk) Projesi" kapsamında tasarlanan kukla Küçük Amal, annesini bulmak üzere yola çıkan bir kız çocuğunun hikayesini anlatıyor. Küçük Amal’ın acı dolu hikayesiyle dünya kamuoyunda ses getirmek ve mülteci çocukların sorunlarını gündeme taşımayı amaçlayan proje çerçevesinde tasarlanan 3,5 metre uzunluğundaki kukla Amal, 8 ülke sınırını aşarak 65 şehirde binlerce kilometrelik yolculuğuna Gaziantep’ten başladı.



İlk adımını Gaziantep’in tarihi sokaklarında attı

Yolculuğunun ilk adımını, Gaziantep kalesinin yanı başındaki tarihi sokaklardan birinde atan Küçük Amal, aynı sokaktaki elinde fenerlerle bekleyen Türk ve Suriyeli çocuklar ve aileleri tarafından karşılandı. Çocuklarla birlikte Gaziantep Kalesi’nin önüne kadar yürüyen kukla Amal, burada düzenlenen etkinliğe katıldı.

Etkinlikte sanatçılar Ali Demirel ve Balkan Karişman ışık gösterisi düzenledi, konser verilirken konserin ardından Karam Vakfı öğrenci ve öğretmenleri, Küçük Amal’ın yolcuğu için tasarladıkları valizi teslim etti. Küçük Amal, çocukların uğurlamasıyla alandan ayrıldı.



Yolculuk, 3 Kasım’da Manchester’de son bulacak

Yarın Türk ve mülteci kadınların gerçekleştireceği mutfak ve masal atölyesine katılacak olan Küçük Amal, yolculuğunda ziyaret ettiği her yerleşim yerinde sanatçı, kurum ve kuruluşların iş birliğinde düzenlenecek eğitici kültür ve sanatsal çalışmalarda yer alacak.

3 Kasım’da İngiltere’nin Manchester kentinde olacak olan mülteci kız çocuğu Amal, binlerce kilometrelik yolcuğu ile mülteci çocukların Avrupa’ya uzanan tehlikeli yolculuklarındaki zorlukları dünyaya duyuracak.

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