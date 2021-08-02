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Güneydoğu'dan en yüksek Temmuz ayı ihracatı Bayrama rağmen Güneydoğu'dan ve Gaziantep'ten en yüksek temmuz ayı ihracatı gerçekleştirildi

İHA

Güneydoğu'dan en yüksek Temmuz ayı ihracatı Bayrama rağmen Güneydoğu'dan ve Gaziantep'ten en yüksek temmuz ayı ihracatı gerçekleştirildi

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB), temmuz ayı ihracatına ilişkin paylaştığı rakamlara göre, ölgenin ihracatı, bir önceki yılın temmuz ayına göre yüzde 1,8 oranında artarak 852 milyon 978 bin dolar olarak gerçekleştı. Güneydoğu’nun lokomotif şehri Gaziantep için ise yüzde 0,7’lik artış ile 733 milyon 379 bin dolarlık ihracat kayda alınırken, bu rakam ile hem bölge hem de Gaziantep tüm zamanların en yüksek Temmuz ayı ihracatına ulaştı.
GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, 2021 yılı temmuz ayında Kurban Bayramı sebebiyle daha az iş günü olmasına rağmen ihracatta yüzde 1,8 artış yaşanmasının önemli bir başarı olduğunu ifade ederek, "Bu yıl temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre Kurban Bayramı münasebetiyle yaklaşık bir hafta daha az çalışmamıza rağmen ihracatımızı artırmayı başardık. İhracat performansıyla bölge ve ülke ekonomisine katkı sunan tüm ihracatçılarımızı yürekten kutluyorum" dedi.

Temmuz ayında 74 firma ilk ihracatını gerçekleştirdi
2021 yılı OcakTemmuz dönemi ihracat rakamlarını da paylaşan Kileci, "2021 yılının OcakTemmuz döneminde Bölgemiz, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31’lik artışla 6 milyar 321 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Aynı dönemde Gaziantep de 5 milyar 554 milyon dolarlık ihracatıyla bir önceki yıla göre rakamlarını yüzde 33 oranında artırdı" ifadelerini kullandı. GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, "Bölgemiz, temmuz ayı boyunca 2 bin 226 firmayla ihracat gerçekleştirirken, Gaziantep’ten ihracat yapan firma sayısı ise 1.585 olarak hesaplandı. Ayrıca 2021 Temmuz ayında 74 firmamız ilk kez ihracat gerçekleştirdi. Gaziantep başta olmak üzere Bölgemizdeki birçok firmanın ihracata adım atması büyük bir mutluluk" ifadelerine yer verdi.

"En çok ihracat yapılan ülkeler Irak, ABD ve Suriye"
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin ihracatında en büyük paya sahip ülkeler arasında Ortadoğu ülkeleri yüzde 36,1 payla ilk sırada yer alırken, AB ülkeleri yüzde 19 payla ikinci ve Amerika ülkeleri ise yüzde 15,2 payla üçüncü sırada bulunuyor. 2021’in OcakTemmuz ayları arasında toplam 192 ülkeye ihracat yapıldığını vurgulayan Kileci, en çok ihracat yapılan ülkeleri ise şöyle sıraladı:
"Irak, ABD, Suriye, İngiltere, İtalya, Almanya, İran, İsrail, Mısır ve Libya. Bölgemiz ihracatında ilk sıralarda yer alan ülkelerdir."
Kileci, bölgeden en çok ihraç edilen ürün grupları arasında ise makine halıları, iplikler, kumaşlar, pastacılık ürünleri, plastikler ve mamulleri, değirmencilik ürünleri, bitkisel yağlar, demirçelik mamulleri, ağaç ve orman ürünleri ile dış giyimin yer aldığını da sözlerine ekledi.

OcakTemmuz döneminde 5 milyon 554 milyon dolarlık ihracat
Gaziantep, 2021 OcakTemmuz dönemindeki 5 milyar 554 milyon dolarlık ihracatıyla Türkiye’nin en çok ihracat gerçekleştiren beşinci ili olmayı sürdürüyor. İhracatın ithalatı karşılama oranında Gaziantep’in yüzde 144,8’lik seviyesiyle kendisine rakip illerden ayrıldığını vurgulayan GAİB Koordinatör Başkanı Kileci, Gaziantep’ten en çok ihraç edilen ürünlerin ise tekstil ve hammaddeleri, halı, hububatbakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, kimyevi maddeler ile ağaç ve orman ürünleri olduğunu kaydetti.
2021 yılı temmuz ayında GAİB'in iştigal sahasına giren diğer illerin ihracat rakamlarını da kamuoyuyla paylaşan Fikret Kileci, Kahramanmaraş'ın 98,7 milyon dolar, Mardin'in 72,9 milyon dolar, Malatya'nın 25,6 milyon dolar, Diyarbakır'ın 14,1 milyon dolar, Şanlıurfa'nın 9,9 milyon dolar, Adıyaman'ın 8,5 milyon dolar ve Kilis'in 7 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirdiğini duyurdu.

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