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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mahmood Coffee İttifak Holding Konyaspor’un forma sponsoru oldu

İHA

Mahmood Coffee İttifak Holding Konyaspor’un forma sponsoru oldu

Türkiye ve yurtdışında birçok ülkede faaliyet gösteren Mahmood Coffee, İttifak Holding Konyaspor’un forma sırt sponsoru oldu.
Konya’da gerçekleştiren imza töreninde İttifak Holding Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen katılırken Mahmood Coffee ‘den ise İzzettin Özel katıldı. Anlaşmanın 2021 2022 sezonunu kapsayacağını söyleyen İzzettin Özel her iki taraf için önemli bir iş birliği olduğunu belirterek, “Mahmood Coffee olarak yıllardır Türkiye ve yurtdışında futbol endüstrisine destek veriyoruz. Geçtiğimiz yılda İttifak Holding Konyaspor ile forma sırt sponsorluğu anlaşması yapmıştık. Bu yıl da sözleşmemizi uzatarak karşılıklı iş birliğimizi devam ettirme kararı aldık. Hem markamız hem de Konyaspor olarak faydalı olmasını temenni ediyoruz” dedi.
Mahmood Coffee hakkında
Gaziantep merkezli ve Türkiye’nin en büyük ihracatçılarından biri olan Altunkaya Şirketler Grubu’nun en değerli markalarından biri olan Mahmood Coffee, dünyanın en kaliteli kahve çekirdeklerinden ürettiği ürünlerle yerli mühendis ve üretim gücünü Türkiye’ye hizmet için sunuyor.
Mahmood Coffee’nin, 30 yılı aşkın tecrübesiyle dünya markalarıyla rekabet edebilen global bir markadır. Geniş ürün yelpazesiyle tüm kahve severlere hitap etmektedir. Gold, klasik, 2’si1 arada, 3’ü1 arada ve Türk kahvesi gibi Türkiye’de de bolca tüketilen kahve çeşitlerini tüketicinin beğenisine sunan Mahmood Coffee, cappuccino ve kapsül kahve gibi yeni nesil kahve ürünlerini de geliştiren ve tüm dünyadaki müşterilerine ulaştıran uluslararası bir markadır. Kahve dışı sıcak içeceklerden; sıcak çikolata ve salep gibi alışkın olduğumuz lezzetleri de ürün gamında bulundurmaktadır.

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