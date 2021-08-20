Sıvı tüketiminin önemi SANKO Üniversitesi Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Mumcu: “Susamayı beklemeyin. Gün boyunca sıvı takviyesi yapmak sıvı kaybının önüne geçecektir” “Günlük yeterli miktarda su tüketimi metabolizmayı hızlandırmaktadır”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sıvı tüketiminin önemi SANKO Üniversitesi Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Mumcu: “Susamayı beklemeyin. Gün boyunca sıvı takviyesi yapmak sıvı kaybının önüne geçecektir” “Günlük yeterli miktarda su tüketimi metabolizmayı hızlandırmaktadır”

İHA

Sıvı tüketiminin önemi SANKO Üniversitesi Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Mumcu: “Susamayı beklemeyin. Gün boyunca sıvı takviyesi yapmak sıvı kaybının önüne geçecektir” “Günlük yeterli miktarda su tüketimi metabolizmayı hızlandırmaktadır”

SANKO Üniversitesi Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Gamze Ganime Mumcu, bir şeyler içmek için susama mekanizmasına güvenilemeyeceğini belirterek, “Susama hissi oluşana kadar bir miktar sıvı kaybına uğramış olabiliriz. Gün boyunca sıvı takviyesi yapmak sıvı kaybının önüne geçecektir” dedi.
Mumcu, su tüketiminin vücutta hayati öneme sahip olduğunu, suyun beyin, omurilik ve diğer organların dış etkenlerden korunmasını sağladığını söyledi.
Su tüketiminin ağız, burun ve göz dokularını nemlendirdiğini, akciğerdeki havanın, vücuttaki su yardımıyla nemlendiğini, bunun da solunuma yardımcı olacağını kaydeden Mumcu, su tüketiminin önemini şöyle sıraladı;
“Su, vücut ısısının dengede tutulmasını sağlamaktadır. Günlük yeterli miktarda su tüketimi, metabolizmayı hızlandırmaktadır. Besinlerin sindirilmesinde ve enerjiye dönüştürülmesinde su önemli bir yere sahiptir. Su, atık ve toksik maddelerin vücuttan atılmasına yardımcı olmaktadır. Kan hacmi ve basıncı, su ile dengelenmektedir. Kanın vücuttaki akışkanlığını su sağlamaktadır. Su, oksijen ve besin öğelerini hücrelere taşıyarak, hücrelerin fonksiyonlarını sağlıklı şekilde gerçekleştirebilmeleri için gerekli olan katı maddelerin çözünmesini sağlamaktadır. Kasların dengesi ve eklemlerin kayganlığı su ile sağlanmaktadır. Vücutta oluşan ödemlerin atılmasında su önemli bir rol oynamaktadır.”
Su eklikliği
Mumcu, hafif, orta ve ileri derece su eksikliği bulgularını ise şöyle özetledi:
“Hafif ve orta derece su eksikliği bulguları; ağız ve mukozada kuruluk, ateş, idrar çıkışının azalması, kas güçsüzlüğü, baş ağrısı ya da bazı durumlarda baş dönmesi, kısa ve uzun süreli hafızada zayıflık, algıların zayıflaması, uyku hali, hafif sersemlik ve yorgunluk, aritmetik (analitik düşünme) yeteneğin zayıflaması durumu, taşikardi, ortostatik hipotansiyon ve göz yaşında azalmadır. İleri derecede su eksikliğine yönelik bulgular ise aşırı susama, ağız, cilt ve mukozada aşırı kuruma, hipertermi, terlemenin azalması, hipotansiyon, koyu sarı ya da kehribar rengi idrar gelmesi, idrarın az gelmesi ya da hiç olmaması, göz kürelerinde çökme meydana gelmesi, bilinç kaybı ve sinirlilik durumudur.”
Sıvı kaybıyla ilgili bazı grupların olduğunu, genel anlamda çocuk ve yaşlıların dikkat etmesi gerektiğinin altını çizen Mumcu, çocukların ne kadar ve ne sıklıkta sıvı tükettiğine dikkat etmenin büyük önem taşıdığını vurguladı.
Çocukların susama duyularının, yetişkinlerde olduğu kadar iyi gelişmediğini ve fiziksel olarak aktif olduklarından sıvı dengesini korumak için çocuklara düzenli olarak su ile sıcak ve soğuk içecekler vermek gerektiğini anlatan Mumcu, “Tıpkı yetişkinler gibi çocukların da yaz aylarında sıvı tüketimine daha çok dikkat edilmelidir” uyarısını yaptı. Yaşlandıkça susama mekanizmalarında duyarlılığın yaşa bağlı olarak azaldığını anımsatan Mumcu, “Bu duruma bir de çoğu yaşlının fiziksel olarak genelde yorucu bulduğu düzenli tuvalete gitme durumundan kaçınmak için sıvı alımını özellikle kısıtladığını eklersek, artan sıvı kaybı riski ortaya çıkar. Yaşlıların, gün içinde suya ek olarak düzenli bir şekilde sevdikleri meyve suları, çay, kahve, sıcak çikolata ile çorba tüketmeleri önerilir” diye konuştu.
Sıvı ihtiyacını en iyi karşılayan besinin su olduğunu ve bu nedenle sıvı ihtiyacını karşılamak için günde en az 2 litre su tüketilmesi gerektiğine vurgu yapan Mumcu, sıvı alımını artırmaya yönelik yöntemlerle ilgili şu bilgileri paylaştı:
“Sabah aç karnına tüketilen 1 bardak su, güne dinç başlamaya yardımcı olur.
Yemeklerden yaklaşık 10 dakika kadar önce içilen su, tokluk hissi verdiğinden, daha küçük porsiyonlarla tok kalmaya yardımcı olacaktır.
Öğün aralarında içilen su, metabolizmaya daha kolay karışır ve bağırsakların daha düzenli çalışmasını sağlar.
Sıvı ihtiyacını karşıladığı düşünülen çay, kahve, kola gibi kafeinli içecekler diüretik olma özelliği taşımaktadır. Yani vücudumuzdan suyun daha kolay atılmasına neden oluyor ve sıvı kaybını hızlandırıyor. Bu nedenle bunların yerine soğuk olarak tüketilebilecek meyve çaylarını tercih edilmelidir.
Kafein alımını azaltmak vücuttaki suyun tutulmasını sağlıyor. Kafeini tamamen bırakamayanların her 2 bardak kafeinli içecek tüketimi sonrasında mutlaka bir bardak su içmesi gerekiyor.
Suyun içerisine eklenen nane, tarçın, karanfil gibi aromalı bitkiler veya meyve parçacıkları ile su içmeyi daha keyifli ve kolay hale getirir ve faydasını artırır.
Ayran, sıvı kaybı ile kaybedilen minerallerin de yerine koyulmasını kolaylaştırır.
Yaz meyvelerinin sıvı içeriği yüksek olduğundan öğün aralarında taze meyvelerden hazırlanmış içecekleri tercih etmek önemli. Kilosuna dikkat edenlerin taze meyve suları yerine meyve tüketmesi sıvı alımını artırır ve tokluk hissi sağlar.
Su içmeyi hatırlamak için anımsatıcılar kullanmak fayda sağlamaktadır. Örneğin; buzdolabına, çalışma masasına ya da telefona küçük notlar koymak, hatırlamayı kolaylaştırdığı için susamadan su içme oranını artırmaktadır.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şahinbey'de günde 5 bin kişiye aşure ikram ediliyor
YEREL HABERLER Şahinbey'de günde 5 bin kişiye aşure ikram ediliyor
Direksiyon başında kalp krizi geçirip kaza yaptı, hastanede öldü
YEREL HABERLER Direksiyon başında kalp krizi geçirip kaza yaptı, ...
Direksiyon başında kalp krizi geçiren adam hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Direksiyon başında kalp krizi geçiren adam hayatını ...
Engelsiz Yaşam Merkezi’nin elektrik ihtiyacını güneşten sağlayacak
YEREL HABERLER Engelsiz Yaşam Merkezi’nin elektrik ihtiyacını ...
GAÜN Fizik Mühendisliği dünyanın en iyileri listesinde
YEREL HABERLER GAÜN Fizik Mühendisliği dünyanın en iyileri ...
Iraklı hasta şiddetli ağrılarından Türkiye'de kurtuldu
YEREL HABERLER Iraklı hasta şiddetli ağrılarından Türkiye'de ...
Günay Güvenç: Beşiktaş benim için özel bir maç olacak
YEREL HABERLER Günay Güvenç: Beşiktaş benim için özel bir maç olacak
Günay Güvenç Beşiktaş macı öncesi iddialı Gaziantep F.K Kaptanı Günay Güvenç: “Beşiktaş maçında 3 puanı almaya çalışacağız"
YEREL HABERLER Günay Güvenç Beşiktaş macı öncesi iddialı Gaziantep ...
Futbol camiası, Mehmet Hayri Özkeçeci’yi andı Başkan Fadıloğlu: “Mühim olan kubbede hoş bir sada bırakmak”
YEREL HABERLER Futbol camiası, Mehmet Hayri Özkeçeci’yi andı Başkan ...
Salça imalathanelerinde yoğun mesai Vatandaşların salça talebine yetişmek için yoğun mesai harcıyorlar
YEREL HABERLER Salça imalathanelerinde yoğun mesai Vatandaşların ...
Dışarısı 40, mağara 15 derece
YEREL HABERLER Dışarısı 40, mağara 15 derece
A Haber ekibine otoparkta saldırı
YEREL HABERLER A Haber ekibine otoparkta saldırı
Gaziantep FK'da hedef Beşiktaş'ı mağlup etmek Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut: "Beşiktaş'a karşı daha az hata yaparak istediğimiz sonucu almak istiyoruz" "En az 2-3 transfer daha yapacağız" "Maxim oynayamayacak, Kana Biyik tüm çağrılarımıza rağmen Fransa'dan dönmedi"
YEREL HABERLER Gaziantep FK'da hedef Beşiktaş'ı mağlup ...
Karadağ’dan Araban Belediyesine ziyaret
YEREL HABERLER Karadağ’dan Araban Belediyesine ziyaret
Gaziantep FK, Alexander Merkel’i transfer etti
YEREL HABERLER Gaziantep FK, Alexander Merkel’i transfer etti
Özel yetenekli öğrencilerin sosyal becerileri güçlendirilecek GAÜN Proje Koordinatörü Öztürk: “Uluslararası arenada görünürlüğümüz artıyor”
YEREL HABERLER Özel yetenekli öğrencilerin sosyal becerileri ...
“Aile ve Baba” temalı fotoğraf yarışması başvuruları başladı
YEREL HABERLER “Aile ve Baba” temalı fotoğraf yarışması başvuruları ...
Yol verme kavgasında vurulan Yunus Emre, 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
YEREL HABERLER Yol verme kavgasında vurulan Yunus Emre, 5 günlük ...
Kamu ve özel şirketlerin iş birliği arttırılacak İşbirliğini arttırmak için MÜSİAD bünyesinde kurulan Birleşme ve Devralma Komitesi Gaziantep'te
YEREL HABERLER Kamu ve özel şirketlerin iş birliği ...
Trafikte tartışan genç öldürüldü
YEREL HABERLER Trafikte tartışan genç öldürüldü
İş kazası geçiren Ferdi, 1,5 milyon liralık tazminatını alamıyor
YEREL HABERLER İş kazası geçiren Ferdi, 1,5 milyon liralık ...
Hedeflerine Şehitkamil’de hazırlandılar, sınavı kazandılar Fadıloğlu, YKS ve LGS’de dereceye giren öğrencileri ziyaret etti
YEREL HABERLER Hedeflerine Şehitkamil’de hazırlandılar, sınavı ...
Op. Dr. Yıldız Hatem’de
YEREL HABERLER Op. Dr. Yıldız Hatem’de
Altunkaya Irak heyetinde yer aldı Irak’la ticari sorunlar Bağdat’ta masaya yatırıldı Mahsum Altunkaya: “Irak ülkemiz ve bölgemiz için önemli bir pazar, bu pazarda kalıcı olmak zorundayız”
YEREL HABERLER Altunkaya Irak heyetinde yer aldı Irak’la ticari ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.