Polis - vatandaş işbirliğiyle dolandırıcı suçüstü yakalandı 500 bin TL değerindeki ziynet eşyasını almak üzereyken suçüstü yakalandı Kendisini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan zanlı tutuklandı

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Kendisini savcı, polis ve benzeri mesleklere mensup gibi tanıtarak bir vatandaşın 500 bin TL tutarındaki ziynet eşyasını almaya çalışan dolandırıcı, polisvatandaş işbirliği ile suçüstü yakalandı.

Olay 26 Ağustos 2021 günü Gaziantep’te meydana geldi. Kendisini polis, savcı olarak tanıtan dolandırıcı, bir vatandaşın yaklaşık 500.bin TL değerindeki ziynet eşyası ve dövizin kendisine verilmesi istedi. Vatandaş durumu polise bildirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince vatandaşın ikametinde gerekli tedbirler alındı. Dolandırıcı anlaştığı şekilde ziynet eşyalarını aldığı sırada suçüstü yakalandı.

Şahıs yapılan yasal işlemlerin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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