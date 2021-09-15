Kolej öğrencilerine farkındalık semineri

Dünya Alzheimer Günü etkinlikleri kapsamında Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri öğrencileri Gerontolog Bilge Balcı ve Psikolog Gizem Aysuda Yılmaz’ı ağırladılar.

20212022 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte akademik çalışmaların yanı sıra sosyal kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerini de sürdüren Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında alanında uzman bilim insanları düzenlenen etkinliklerle gündemle ilgili görüşleri öğrencilerle paylaşıyor. Son olarak 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen seminere konuşmacı olarak Gerontolog Bilge Balcı ve Psikolog Gizem Aysuda Yılmaz katıldı. Öğrencilere yönelik düzenlenen seminerde konuyla ilgili Gaziantep genelinde gerçekleştirilen hizmetler hakkında da bilgiler verilirken öğrencilerin merak ettiği sorularda yanıtlandı. GKV Özel Liseleri Müdürü Engin Biba yaptığı değerlendirmede “ Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri öğrencilerimize yönelik Alzheimer farkındalık semineri gerçekleştirildi. Tüm dünyada ve ülkemizde Alzheimer hastalığına dikkat çekmek ve erken dönem tepsinin öneminde farkındalık oluşturmak için 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü olarak kutlanmaktadır. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan Alzheimer hastalarına yönelik kurulmuş olan Moral Evi Alzheimer Merkezi Tanıtımı ve Alzheimer Hastalığı bilgilendirme semineri Gerontolog Bilge Balcı ve Psikolog Gizem Aysuda Yılmaz tarafından gerçekleştirilmiştir. Alzheimer hastalığına ve erken tanının önemine değinilen seminer öğrencilerimiz tarafından büyük ilgi görmüş olup, seminer sorucevap ile son buldu. Öğrencilerimizi bilgilendiren Gerontolog Bilge Balcı ve Psikolog Gizem Aysuda Yılmaz’a teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki süreçte de kurumlarımız alanında uzman olan bilim insanlarını öğrencilerle buluşturmaya devam edecektir” dedi.

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