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İnsanlık yararına projeler Teknofest’te yarışıyor SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı: “Teknofest, Türk gençliğinin geleceğine yön veren örnek bir organizasyon” SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Saygılı: “Teknofest hayallerin ürüne dönüştüğü büyük bir orgazisyon”

İHA

İnsanlık yararına projeler Teknofest’te yarışıyor SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı: “Teknofest, Türk gençliğinin geleceğine yön veren örnek bir organizasyon” SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Saygılı: “Teknofest hayallerin ürüne dönüştüğü büyük bir orgazisyon”

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, TEKNOFEST’in, “Türk gençliğinin geleceğine yön veren örnek bir organizasyon” olduğunu belirterek, “Üniversite olarak çağın gelişmelerini takip eden, bilime önem veren, ülkesine ve insanlığa yararlı bireyler yetiştirme vizyonuyla çalışıyoruz” dedi.
Bu anlayışın sonucu olarak, akademik paydaşlarından oldukları TEKNOFEST’te iki proje ile yer aldıklarını kaydeden Prof. Dr. Dağlı, “Ülkemizin ve dünyanın geleceğine katkı sunmak isteyen gençlerimiz çağın gelişmelerini yakından takip edip hem mesleki hem de kişisel gelişimlerine önem vermeliler” diyerek, bilim ve teknolojik alanda ülkemizin yarınlarına katkı sağlamak isteyen gençlere hedef gösterdi.
SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı Öğr. Üyesi ve Proje Danışmanı Prof. Dr. Eyüp İlker Saygılı da iki projeyle katıldıkları TEKNOFEST’i, hayallerin ürüne dönüştüğü büyük bir organizasyon olarak tanımladı.
Prof. Dr. Saygılı, SANKO Üniversitesi öğrencilerinin de yer aldığı ekiplerin geliştirdiği “Giyilebilir EKG Tişörtü” ve “Akıllı Sedye” projelerinin, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen TEKNOFEST 2021’de İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması Sağlık ve İlk Yardım Kategorisi’nde yarıştığını söyledi.
Tıp Fakültesi 6’ncı sınıf öğrencisi Kübra Buse Kaplan, Elektrik ve Elektronik Mühendisi Alper Kaplan, Yüksek Tekstil Mühendisi Duygu Mermi ve Yüksek Makine Mühendisi Ertuğrul Mermi’den oluşan “Arteryum Takımı”nın “Giyilebilir EKG Tişörtü” projesiyle yarışmaya katıldığını aktaran Prof. Dr. Saygılı, “SANKO Üniversitesi Moleküler Tıp Yüksek Lisans Öğrencisi Müzeyyen Budak ile Biyomedikal Mühendisi Yaşar Polat’tan oluşan ‘Sanised Takımı’ ise ‘Akıllı Sedye’ projesiyle yarışmaya katılıyor” şeklinde konuştu.
SANKO Üniversitesi öğrencilerinin yenilikçi projelerle TEKNOFEST’e katıldığını yineleyen Prof. Dr. Saygılı, “Öğrencilerimizin geliştirdiği projeleri gelecek adına çok kıymetli buluyorum. Bu projeler ülkemizin küresel rekabetçiliği açısından büyük önem taşıyor” ifadelerini kullandı.
Biyoteknoloji ve sağlıkta fikir ürün dönüşümüne ihtiyaç var
Biyoteknoloji ve sağlıkta inovasyonun çok önemli iki alan olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Saygılı, TEKNOFEST gibi fikir ürün temelli organizasyonların sürdürülebilirliğinin gelecek adına önemli olduğuna dikkat çekti.
“Sağlıkta inovasyon ve biyoteknolojide öne çıkmamız için üniversite eğitiminde gençlerimize akademik başarılarının yanı sıra, hayallerinin de değerli olduğunu hissettirmemiz gerekiyor” diyen Prof. Dr. Saygılı, sözlerini şöyle sürdürdü:
“İnovasyonu; sağlık alanında fikir ürün ticarileştirme kurgusu ile topluma ulaştırabilirsek gelecekte bu gençler sayesinde ülkemizi küresel rekabetçilik endeksinde ön sıralara taşıyabiliriz. Küresel rekabetçilik endeksinde ülkemizin ön sıralarda olabilmesi; tüm paydaşların bir arada olabileceği bir takım ruhu gerektiriyor. Bu ruh, bu heyecan ve inanç bizim genlerimizde var. Bu doğrultuda bizim en önemli varlığımız olan gençlerimizi kendi akademimiz ve paydaşlarımızın deneyim ve tecrübeleriyle bir araya getirerek geleceğe hazırlamalıyız. Deneyim ve tecrübeler gençlerin fikirleri ve hayalleriyle örtüştüğü zaman toplumsal fayda sağlayacaktır.”
TEKNOFEST 2021’in proje değerlendirme sürecinde ve finallerde jüri olarak da görev aldığını bildiren Prof. Dr. Saygılı, “Projeleri dinlediğimde bir yarışma programı veya festival olmanın yanı sıra, gençlerimizin gözlerindeki o heyecanı ve pırıltıyı görmekten mutlu oluyorum. Gençlerimizin topluma katkı sunma çabaları ve sorumluluk bilinçlerini ülkemiz adına çok değerli buldum” değerlendirmesinde bulundu.
Öğrencilerinin geliştirdikleri projelerin TEKNOFEST’te yer almasının önemine değinen Prof. Dr. Saygılı, sözlerini şöyle tamamladı:
“Projeler öğrencilerimizin fikirlerinin ürünü olarak ortaya çıktı. Çok kısa sürede hazırladık. Pandemi sürecinde bir araya gelemedik ama teknolojin sunduğu imkanlardan da yararlanarak uzaktan iletişim kurup tamamladık. Öğrencilerime ve TEKNOFEST’e katılan tüm gençlerimize başarılar diliyorum.”
Giyilebilir EKG tişörtü kalp krizini önceden bildirecek
Öğrencilerin geliştirdiği ve TEKNOFEST 2021’de yarışan “I Heart Giyilebilir EKG Tişörtü” sayesinde tamamen kablosuz ölçüm yapılabiliyor. Projede, alınan verilerin doğrulukları hastane ortamında robotik eğitim cihazındaki kalp hastalıkları simülasyonları ile denerek ölçümler doğrulanıyor.
Yüksek veri kayıt özelliği ve yüksek doğruluk oranıyla holter cihazlarının piyasadaki yerini ‘Giyilebilir EKG Tişörtü’nün alması beklenirken, bu ürünün, kalp hastalıklarını erken tespit ederek ani kalp krizi ölüm oranlarını düşürebileceği öngörülüyor.
SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi 6’ncı sınıf öğrencisi Kübra Buse Kaplan, “Giyilebilir Akıllı EKG Tişörtü” projesinin; hasta konfor alanında sağladığı iyileştirmeler sayesinde belirlenen sorunlara büyük oranda çözümler getirdiğini dile getirdi.
Projede kullanılan geniş batarya desteği ile 10 bin saat üzerinde veri kaydı yapılabildiğinin altını çizen Kaplan, şu bilgileri paylaştı:
“Ek olarak beş farklı hastalık üzerinde yorum yapabilen algoritma yapısı ile hastalıkların önceden tespiti sağlanmaktadır. Cihazımız hasta doktor profillerini içeren bir aplikasyon içerecektir. Bu aplikasyon cihazın kaydettiği verileri doktorun akıllı telefonuna anlık bildirim şeklinde iletecektir. Herhangi bir acil durumda hastanın veya kalp hastası olduğunu bilmeyen kişinin konumuna ambulans göndererek prosedürü hızlandırmış olacaktır. Aynı zamanda doktora otomatik mesaj çekilerek herhangi bir ameliyat yapılacaksa hazırlıklar daha hızlı tamamlanacaktır.”
Akıllı sedye ile hastaların güvenli taşınması hedefleniyor
Öğrencilerin geliştirdiği “Akıllı Sedye” ile hastaların taşınması temassız bir şekilde gerçekleştirilebilecek.
SANKO Üniversitesi Moleküler Tıp Yüksek Lisans Öğrencisi Müzeyyen Budak, “Akıllı Sedye” projesi ile insanların güvenli, kaliteli ve yeterli sağlık hizmetlerini amaçlayan bir robot gibi çalışmasının öngörüldüğünü ifade etti.
Projede Ardunio UNO kullanılarak yazılım sisteminin mekanizmasının hastayı gitmesi gereken yere güvenli bir şekilde ulaştırmayı hedefleyen komutlar ile sistematik bir teknolojiden yararlanılmasının hedeflendiğini anlatan Budak, “Hastanede renkli şeritler göz önünde bulundurularak en az üç ultrasonik renk sensörü sayesinde sedyenin bu renk şeritlerini takip etmesi sağlanacaktır” diyerek, projenin çalışma ilkesini özetledi.
İstanbul Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen TEKNOFEST 2021, yarın, (26 Eylül, Pazar) gerçekleştirilecek ödül töreniyle sona erecek.

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