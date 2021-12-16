27 megavatlık güneş enerjisi santrali için resmi imzalar atıldı Şahin: “Yeşil dünya için yeşil Gaziantep hazır” Büyükşehir elektriğini yenilenebilir enerjiden karşılayacak

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın (EBRD) Yeşil Şehir programına dahil olmasıyla beraber 27 Megavatlık Güneş Enerjisi Santrali Projesi için 17 milyon avroluk kredi ve hibe sözleşmesinin resmi imzaları atıldı.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nda EBRD’nin Yeşil Şehir Programı’na dahil edilen Gaziantep, Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde ilk adımı attı. Büyükşehir tarafından kurulması planlanan 27 Megavatlık Güneş Enerjisi Santrali için 17 milyon avroluk kredi ve hibe anlaşmasının resmi imzaları yapılan çevrimiçi toplantıyla Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve EBRD Sürdürülebilir Altyapı Yönetici Direktörü Nandita Parshad tarafından imzalandı. 7 milyon avrosu hibe, 10 milyon avrosu kredi şeklinde finanse edilecek santralin, yıllık 48 milyon kilovat saat enerji üretim yapması bekleniyor. Başkan Şahin, EBRD ile yapılan iş birliğinin yeşil dünya için önemli bir adım olduğunu vurgulayarak, “Yeşil dünya için yeşil Gaziantep hazır” dedi.



Elektriğini yenilenebilir enerjiden karşılayacak

Büyükşehir Belediyesi, kurulacak santral ile birlikte tüm elektrik tüketimini yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlayan Türkiye’deki ilk ve tek kurum olacak.



“Gaziantep modeli dünya modeline dönüşecek”

Yeşil şehir olma yolunda hızlı yol kat etmelerinin çok önemli olduğunu aktaran Fatma Şahin, “EBDR, uluslararası güvenilirliği, müthiş bir altyapısı olan bir kuruluş. Sizinle paydaş olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. İnanıyorum ki bu iş birliği bütün dünyaya örnek olacak, Gaziantep Modeli dediğimiz model, sizinle birlikte dünya modeline dönüşecek” dedi.

Nandita Parshad ise imza töreninde Gaziantep ile böyle bir anlaşmayı imzalamaktan mutluluk duyduklarını belirterek, “Daha 1 ay önce Yeşil Şehir ilanından sonra bu noktaya gelmek büyük bir başarı. Rekor zamanda bu imzanın atılmasını sağladılar” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.