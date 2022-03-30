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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

GKV’de Gizemli Yolculuk Müzikali

İHA

GKV’de Gizemli Yolculuk Müzikali

Dünya Tiyatro günü çerçevesinde, Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu Tiyatro Kulübü öğrencileri tarafından Gizemli Yolculuk adlı müzikal sahnelendi. İzleyenleri fantastik dünyada gizemli bir yolculuğa çıkaran oyun büyük beğeni gördü.
Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu öğrencileri tarafından Dünya Tiyatro günü çerçevesinde GAÜN Atatürk Kültür Merkezinde sahnelenen Gizemli Yolculuk adlı müzikal büyük ilgi gördü. Geceye Şahinbey Kaymakamı Tahir Şahin, GKV Mütevelli ve Yönetim Kurulu Üyeleri Osman Kıratlı, Galip Renklidağ ve Avukat Seyhan Fesli GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki, okul idarecileri, öğretmenler ve çok sayıda davetli katıldı.
Sahne sanatlarının eğitimde ki rolünü ve GKV Özel Okullarında yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler veren Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu Müdürü Seçil Güldemet, “Tiyatro sanatı, çocukların eğitiminde mutlaka kullanılmalıdır. Çocuklar yaşamla bağını oyun yolu ile kurmaya başlar. Tiyatro, öğrencilerin dikkat, algılama, dinleme, konuşma, beden dilini kullanarak anlatma ve yorumlama gibi iletişim becerilerini geliştirir. Böylece kendini ifade edebilmeyi ve hayatı yorumlamayı öğrenir. Tiyatro, soyut ve teorik olay ve kavramların anlaşılıp somutlaştırılmasına yardımcı olur. Bireye, çatışmalarla olumlu biçimde baş etmesini öğretir ve bireylerin sosyal gelişimlerini hızlandırır. Duygularını tanıma ve bunları ifade etme açısından bakıldığında çocukların duygusal gelişimine de katkıda bulunur. Çocuklarımız sanattan, tiyatrodan, dramadan mutlaka yararlanmalıdır. Sanat alanında muvaffak olmanın, bütün inkılaplarda başarıya ulaşmak olduğunu belirten ve “ Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir” diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyetimizin vazgeçilmez değerlerinden biri olan sanata da her zaman önem vermiş, sanatı ve sanatçıyı her yerde onore etmiştir. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu, öğrencilerine donanımlı bir akademik eğitim vermekle kalmayıp onları kültürel ve sanatsal etkinliklerle öz güveni yüksek bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla her yıl bir Türkçe tiyatro ve bir İngilizce tiyatro sahnelenmektedir. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu Tiyatro Kulübü, Dünya Tiyatro Günü çerçevesinde ‘Gizemli Yolculuk’ adlı oyunu sahneliyor” dedi.
Gizemli yolculuk müzikalini dev bir kadro sahneledi
Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu öğrencilerinin sahnelediği Gizemli Yolculuk adlı oyunda iki yakın arkadaş olan Can ve Akın'ın ödevleri için gerekli olan eski bir eşyayı bulmak üzere tavan arasında Can"ın dedesinin sandığını açmalarıyla başlıyor. Seyirci, çeşitli maceralara atılan birbirinden farklı kahramanların yaşadıklarına ortak olurken, sonunda dostluğun önemini anlıyor. Çağrı Sefa Kılıç’ın yazdığı, yönetmenliğini GKV Özel Okulları Drama Öğretmeni Ayşe Sevil Kılıç’ın yaptığı oyunun koreografisini Franky Razanadahy, dekorlarını Hayal Bazoğlu, Şeyma Aslantaş, Emine Korkmaz ve editörlüğünü Mehmet Hanifi Çamlı üstlendi. GKV Özel Okulları öğrencilerinden Derin Özönel ve Kutay Açıkgöz’ün sunumunu üstlendiği oyunda Alaz Toprak Dereli. Doruk Savcı, Ünal Bakışgan, Candan Düzen, Tuna Yıldırım, Ahmet Efe İlkbaşaran, Beril Dörtkol, Mehmet Deniz, Nehir Arslanoğlu, Mevce Kaygısız, Rengin Ökten, Zelal Ada Gülsever, Çınar Moroğlu, Eren Şahin, Furkan Enes Orman, Muhammed Ömer Demirat, Nilya Özahi, Deniz Ataş, Yağmur Kozlu, Mustafa Er ve Ceren Duacı rol alırken oyunun danslarında ise Selen Teymur, Zeynep Dila Kaplan, Berzan Belkız, Ela Işıl Aksoy, Mina Sözmen, Selen Katırcıoğlugil, Damla Petek ve Berra Efendioğlu görev aldı.
İzleyicilerin ayakta alkışladığı müzikalin sonunda Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki oyunun sahneye hazırlanmasında emeği geçen idareci ve öğretmenlerle oyuncularına birer çiçek takdim etmesi ve fotoğraf çekimleriyle son buldu.

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