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SANKO Üniversitesi kompozisyon yarışması düzenlendi “İstiklal savaşı sürecinde antep savunmasının rolü” Rektör Prof. Dr. Güner Dağlı: “Geçmişini unutan milletlerin geleceğe umutla bakma şansı olmaz”

İHA

SANKO Üniversitesi kompozisyon yarışması düzenlendi “İstiklal savaşı sürecinde antep savunmasının rolü” Rektör Prof. Dr. Güner Dağlı: “Geçmişini unutan milletlerin geleceğe umutla bakma şansı olmaz”

SANKO Üniversitesi tarafından, Gaziantep’te Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel ortaöğretim okulları 12’nci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen “İstiklal Savaşı Sürecinde Antep Savunmasının Rolü” konulu kompozisyon yarışması sonuçlandı.
SANKO Üniversitesi Senato Salonunda düzenlenen ödül töreninde bir konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Güner Dağlı, “Geçmişini unutan milletlerin geleceğe umutla bakma şansı olmaz” dedi.
19 Mayıs 1919’da başlayıp, 24 Temmuz 1923’te sona eren İstiklal Savaşı Sürecinde Antep Savunması temalı yarışmada gençlerin, Antep Savunmasının İstiklal Savaşı’nın başarıyla sonuçlanmasındaki rolü üzerinde durularak, atalarımızın ülkenin bütünlüğü ile milletin birlik ve beraberliği için yaptıklarını düşündürecek görüşlerini güzel Türkçemizle yazılı olarak sunmalarını amaçladıklarını belirten Prof. Dr. Dağlı, şöyle konuştu:
“Antep Savunması, tarih boyunca hür yaşamış olan bir milletin, her türlü yokluk ve yoksunluğa rağmen esarete boyun eğmeyeceğinin sembolüdür. Bu kadar şanlı bir zafer hakkında yazmak için tarihimizi iyi bilmek çok önemli. Dereceye giren ve yarışmaya katılan çocuklarımıza, çabaları için çok teşekkür ediyorum.”

Ödüller sahiplerini buldu
Gaziantep Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Özpay, SANKO Üniversitesi Ortak Dersler Bölümü Türk Dili Birimi Öğr. Gör. Didem Karayakupoğlu ile Bağlarbaşı Anadolu Lisesi Tarih Öğretmeni Mehmet Fatih Bozkurt’un jüri üyeliği yaptığı yarışmada, Vehbi Dinçerler Fen Lisesi 12’nci sınıf öğrencisi Berfin Şevval Gül birinci olurken, Şehit Cuma Akıl Anadolu İmam Hatip Lisesi 12’nci sınıf öğrencisi Abdurrahim Fidan ikinciliğe, Özel SANKO Okulları Fen ve Teknoloji Lisesi 12’nci sınıf öğrencisi Ali Cem Serindağ ise üçüncülüğe layık görüldü.
Dereceye giren öğrenciler ödüllerini ve belgelerini Rektör Prof. Dr. Güner Dağlı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Metin Bayram, Genel Sekreter Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Murat Akkın, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Türkan Pasinlioğlu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ayhan Özkur, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nimet Ovayolu, Ortak Dersler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şahin Sırmalı ile Sosyal ve Kurumsal Hizmetler Müdürü Begüm Tekin’in katıldığı törenle aldılar.
Kompozisyon yarışmasında birinciye tam, ikinciye yarım, üçüncüye ise çeyrek altın ödül olarak takdim edildi. Törene mazereti nedeniyle katılamayan yarışmanın birincisi Vehbi Dinçerler Fen Lisesi 12’nci sınıf öğrencisi Berfin Şevval Gül adına ödül ve belgeyi Felsefe Öğretmeni Mehtap Keskin aldı.
Törenin sonunda jüri üyelerine de teşekkür belgeleri takdim edilerek, anı fotoğrafı çekimi gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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