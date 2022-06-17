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Şehitkamil'de başarılı sporcular ödüllendirildi Spor alanında gurur, mutluluk ve coşku birlikte yaşandı

İHA

Şehitkamil'de başarılı sporcular ödüllendirildi Spor alanında gurur, mutluluk ve coşku birlikte yaşandı

Şehitkamil Belediyesi, 20212022 sezonunda farklı branşlarda Ulusal ve Uluslararası platformda büyük başarılar elde eden sporcuları ödüllendirdi. Şampiyon kulüplerin katılımıyla gerçekleştirilen programda büyük coşku yaşandı.
2021 2022 sezonunda, T. Kadın Futbol Süper Ligi’ni şampiyon olarak tamamlayan ALG Spor Kulübü, Türkiye Basketbol Federasyonu Gençler Ligi’ni şampiyon olarak tamamlayan Gaziantep Basketbol Kulübü, Avrupa Kulüpler Hokey Şampiyonası’nı zirvede tamamlayan Nizip Zeugma Spor Kulübü, Erkekler ve Kadınlarda Açık Alan Hokey Süper Ligi’nde ve Salon Hokey Süper Ligi’ni şampiyon olarak tamamlayan Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü, Kadınlar Salon Hokey Süper Ligi’nde birincilik koltuğuna oturan Gaziantep Doruk Spor Kulübü, Türkiye Voleybol Federasyonu 2. Ligi’nde şampiyon sevinci yaşayan Gaziantep Gençlik ve Spor Kulübü Voleybol Erkek Takımı, Ampute Futbol Süper Ligi’ni 2. olarak tamamlayan Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 2. Ligi’nde şampiyon olan Gaziantep Asya Spor Kulübü ve 5 farklı branşta Milli Takımlara 25 sporcu kazandıran Şehitkamil Belediye Spor Kulübü sporcularının katılımıyla gerçekleştiren programda büyük gurur ve mutluluk yaşandı.
Şehitkamil Sanat Merkezi’nde (ŞSM) düzenlenen programda Gaziantep Valisi Davut Gül, Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, Gaziantep Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Abdülkadir Gözegir, Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı, Federasyon branş il temsilcileri ve Kulüp Başkanları şampiyon sporcuları yalnız bırakmadı.
“Amatör sporlarda yapılan tesisler Gaziantep’in yükünü kaldırıyor”
Ödül töreninde katılımcılara seslenen Gaziantep Valisi Davut Gül, Şehitkamil Belediyesi’nin özellikle amatör sporlarda yaptığı tesislerin Gaziantep’in yükünü kaldırdığını belirtti. Vali Gül, “Gaziantep’te spor ile ilgili gideceğimiz daha çok mesafe var, yapacağımız işler var. Ama her zaman bardağın dolu tarafına bakmak zorundayız. Bardağın dolu tarafına baktığımızda, bu yılın geçtiğimiz yıldan daha iyi olduğunu, ondan önceki yılında, bir önceki yıldan daha iyi olduğunu görüyoruz. Gaziantep’te spor tesislerinin sayılarının arttığını görüyoruz. Şehitkamil Belediye Başkanımızın ev sahipliğinde bir aradayız. Şehitkamil Belediyesi’nin özellikle amatör sporlarda yaptığı tesisler Gaziantep’in yükünü kaldırıyor. Halen ihtiyacımız var mı? Evet var. İnanıyorum ki bu yapılanlar gibi şehrimizin her tarafında yeni tesisler yapılacak. Yeni tesisler de yapıldıkça, sizlerin sayısı da artacaktır. Burada ödülden ziyade sizlerin hatırlanması, başarılarınızın hatırlanması, sizinle birlikte aynı duyguları hissetmeleri açısından belediyemizin bu organizasyonu çok kıymetlidir. Ben Rıdvan Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. Sizleri, hocalarınızı, sizlere destek veren taraftarlarınızı, kulüp yönetimini tebrik ediyorum. Sizlerle birlikte inanıyorum ki daha gideceğimiz çok yolumuz var. Hep birlikte nice başarılar elde edeceğiz. Ben tekrar şehrimize bu duyguyu yaşattığınız için teşekkür ediyor, nice başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.
“Biz bu işin mutfağında olacağız”
Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, spor alanında işin mutfağında olmaya devam edeceklerini ve profesyonel noktasına altlık hazırlayacaklarını belirtti. Fadıloğlu, “Şehitkamil Belediyesi olarak eğitimde, sporda, sosyal ve kültürel etkinliklerde, kurumlar arası iş birliği çerçevesinde en üst düzeyde ilişkilerimizi devam ettiriyoruz. 20212022 sezonunda değişik branşlarda Gaziantep’te yüzümüzü güldüren bireysel ve takım sporları alanındaki tüm sporcularımızı yürekten kutluyorum. İnşallah arkası gelen olur diyorum. Sayın Valimizin Gaziantep’te göreve başlamasıyla birlikte Spor Şehri Gaziantep etkinliklerini hep birlikte kalkındırmaya gayret gösteriyoruz. Burada Milli Eğitim Müdürlüğümüzle, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüyle, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ve tüm federasyonlarımızla uyum içerisinde görev yapıyoruz. Belediye olarak biz elimizi değil gövdemizi taşın altına koymuş durumdayız. Özellikle belirli branşlarda Şehitkamil Belediyesi olarak 25 sporcumuzu Milli Takımlarımıza kazandırdık. Her zaman söylediğimiz bir şey var, biz bu işin mutfağında olacağız, profesyonel noktasına altlık hazırlayacağız dedik. Bundan sonra da bu şekilde devam edeceğiz. Ama bugün burada, profesyonel liglerde Gaziantep’i temsil eden sporcularımızı, takımlarımızı ödüllendirmek adına bir aradayız. Ben tekrar başarı gösteren bütün sporcularımızı yürekten kutluyorum. Teknik heyete, yöneticilere, vermiş oldukları desteklerden dolayı Sayın Valimize ve Kaymakamımıza şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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