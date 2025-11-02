Gaziantep - Kıbrıs kaç kilometre? Gaziantep - Kıbrıs arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

Deniz yolu ise alternatif bir seçenektir ve daha çok yaz döneminde tercih edilir. Gaziantep’ten Kıbrıs’a deniz yoluyla gitmek isteyen yolcular, önce karayoluyla Mersin veya Taşucu limanına geçerler. Bu limanlardan Girne veya Gazimağusa’ya düzenli feribot ve deniz otobüsü seferleri yapılır. Feribotlar hem yolcu hem de araç taşıyabildiği için uzun süreli konaklamalarda veya kişisel araçla seyahat etmek isteyenler için uygundur.

Denizde geçen bu yolculuk, Akdeniz’in eşsiz manzaraları eşliğinde keyifli bir deneyim sunar. Böylece Gaziantep’ten Kıbrıs’a ister havadan ister denizden ulaşmak mümkündür; her iki yöntem de Türkiye ile Kıbrıs arasında güçlü bir bağlantı kurar ve yolculara farklı bir seyahat deneyimi yaşatır. Peki, Gaziantep - Kıbrıs kaç km? Gaziantep - Kıbrıs mesafe ne kadar? İşte detaylar.

GAZİANTEP - KIBRIS KAÇ KİLOMETRE?

Gaziantep ile Kıbrıs arasındaki mesafe, kara ve deniz yolu birlikte değerlendirildiğinde yaklaşık 500 kilometre civarındadır. Bu mesafe doğrudan kara bağlantısıyla ölçülmediği için iki bölümden oluşur: Gaziantep’ten Mersin veya Taşucu Limanı’na kadar olan kara yolu yaklaşık 340 kilometre, Taşucu’ndan Kıbrıs’ın Girne veya Gazimağusa limanına olan deniz mesafesi ise ortalama 160 kilometredir. Bu rota, Türkiye’nin güneydoğusundan Akdeniz’e uzanan coğrafi çeşitliliğiyle dikkat çeker. Gaziantep’ten yola çıkan biri, karasal iklimden Akdeniz iklimine geçerken dağlık arazilerden sahil şeridine kadar farklı manzaralarla karşılaşır.

Kıbrıs'a deniz üzerinden yapılan bu yolculuk, Türkiye ana karasıyla ada arasındaki bağlantıyı sağlayan en kısa ve en çok kullanılan güzergâhtır. Mesafe, feribot seferleriyle düzenli olarak kat edilir ve hem yolcu hem araç taşımacılığına olanak tanır. Ayrıca hava yoluyla yapılan seyahatlerde, Gaziantep ile Lefkoşa'daki Ercan Havalimanı arasındaki kuş uçuşu mesafe yaklaşık 400 kilometre olarak ölçülür. Bu da iki nokta arasındaki ulaşımın coğrafi olarak oldukça yakın olduğunu gösterir. GAZİANTEP - KIBRIS NE KADAR SÜREDE GİDİLİR? Gaziantep ile Kıbrıs arasındaki seyahat süresi, seçilen ulaşım aracına göre değişiklik gösterir. Hava yolu en hızlı seçenektir. Gaziantep Havalimanı'ndan Lefkoşa yakınlarındaki Ercan Havalimanı'na yapılan direkt uçuşlar ortalama 1 saat 10 dakika sürer. Havaalanına ulaşım, check-in ve bagaj işlemleri dâhil edildiğinde toplam süre 3-4 saat civarındadır. Uçakla seyahat, özellikle iş gezileri veya kısa tatiller için en pratik tercihlerden biridir. Ercan Havalimanı'na indikten sonra adanın popüler şehirleri olan Girne, Gazimağusa veya Lefke'ye araçla ortalama 30-60 dakika içinde ulaşılabilir.

Deniz yolu ile seyahat etmek isteyenler için ise süre daha uzundur ancak oldukça keyifli bir yolculuk deneyimi sunar. Gaziantep’ten önce karayoluyla Mersin veya Taşucu limanına ulaşmak gerekir; bu yolculuk yaklaşık 6-7 saat sürer. Ardından Taşucu’ndan Girne’ye düzenlenen feribot seferleri ortalama 8-9 saat, deniz otobüsü seferleri ise 4-5 saat civarında sürmektedir. Bu yöntemde deniz geçişi sırasında Akdeniz’in açık maviliği ve adaya yaklaştıkça beliren kıyı manzaraları yolculuğu görsel açıdan oldukça etkileyici hâle getirir. Dolayısıyla Gaziantep’ten Kıbrıs’a ulaşmak, hava yoluyla ortalama birkaç saatte, deniz yoluyla ise toplamda 12-15 saat arasında tamamlanabilir. GAZİANTEP - KIBRIS SEYAHAT ROTASI Gaziantep’ten Kıbrıs’a yapılan yolculuk, Akdeniz’in doğu kıyılarında hem tarihi hem doğal güzelliklerle dolu bir rota sunar. Yolculuğa kara veya hava yoluyla başlanabilir, ancak hangi seçenek tercih edilirse edilsin, güzergâh boyunca keşfedilecek birçok durak bulunur. Kara yoluyla Mersin yönüne ilerleyenler için ilk önemli durak Tarsus’tur. Aziz Pavlus Kuyusu, Kleopatra Kapısı ve antik kalıntılarıyla Tarsus, tarih boyunca pek çok uygarlığa ev sahipliği yapmıştır. Mersin’e varıldığında ise Kızkalesi, Cennet-Cehennem Obrukları ve Soli Pompeiopolis Antik Kenti gibi önemli turistik noktalar görülmeye değerdir. Taşucu Limanı’ndan feribotla Kıbrıs’a geçiş yapılırken Akdeniz’in turkuaz suları, dağların siluetiyle birleşir; bu yolculuk manzarası başlı başına bir deneyimdir.