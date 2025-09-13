Gaziantep Kültür Yolu Festivali başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yedi bölge, yirmi şehirde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Gaziantep ayağı başladı.

Dokuz gün boyunca Antep Kalesi’nden Bakırcılar Çarşısı’na, kutnu tezgâhlarından kentin dünyaca tanınan baklavasına ve geleneksel lezzetlerine uzanan bir kültür yolculuğu, şehri sanatla buluşturacak.

Festivalin açılışı, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan’ın katılımıyla Harikalar Diyarı Tema Parkı’nda gerçekleştirilen törenle yapıldı. Törene, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, AK Parti Grup Başkanvekili, Ankara milletvekili Leyla Şahin Usta, Gaziantep milletvekilleri Sermet Atay, Derya Bakbak, Bünyamin Bozgeyik, İrfan Çelikaslan, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye Kültür Yolu Festivali Direktörü Selim Terzi, il protokolü ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Bakan Yardımcısı Alpaslan törende yaptığı konuşmada şunları söyledi: Millî Mücadele’nin simge şehirlerinden Gaziantep’in gönlümüzde farklı bir yeri bulunuyor. 11 ay süren kuşatma boyunca yokluk içinde kalan Antep halkının; açlığa, susuzluğa ve her türlü zorluğa rağmen vatan toprağını korumak için canını ortaya koyduğu bu kutlu şehirde olmak bizi gururlandırıyor. Gaziantep bugün gastronomi konusunda dünya çapında bir marka olmayı başardı. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak turizmin çeşitlendirilmesi kapsamında Gaziantep’imize gerek altyapı gerek tanıtım anlamında hizmet etmeye devam ediyor, gastronomideki yerini daha da güçlendirmek için birlikte çalışmayı sürdürüyoruz.

DEPREMDE ZARAR GÖREN ESERLER AÇILDI, GAZİANTEP DÜNYA SAHNESİNDE

Nadir Alpaslan, Gaziantep’in tarihi, doğal ve gastronomik zenginlikleriyle öne çıktığını belirterek şunları kaydetti:Gaziantep’te geçtiğimiz günlerde 6 Şubat depreminde hasar gören Balıklı Mescid ve Kütüphanesi, Şirvani Camii, Gaziantep Kalesi ve Zincirli Bedesten’in açılışları Sayın Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy tarafından gerçekleştirildi. 2002’den bu yana turizmde büyük bir zihniyet değişimi yaşandı. Artık turizm yalnızca deniz, kum ve güneşten ibaret değil. Kültür, spor, inanç, yayla, gastronomi ve sağlık turizmi gibi birçok alanda dünyada fark yaratan bir ülke konumundayız. Bakanlık olarak şehirlerimizin sahip olduğu imkân ve kabiliyetleri en doğru şekilde yönetmek ve potansiyellerini avantaja dönüştürmek için çalışmalarımızı yoğunlaştırıyoruz.

ZEUGMA’NIN IŞIĞI KÜLTÜR YOLUNDA PARLIYOR

Nadir Alpaslan, şehirlerin potansiyelini avantaja dönüştürmek için yapılan çalışmalara dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: Bugün Gaziantep’imizde bulunan başta Zeugma Mozaik Müzesi olmak üzere müze ve ören yerlerimiz en çok ziyaret edilen mekânlar arasında. Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin yanı sıra kültür merkezlerimiz, kütüphanelerimiz ve tiyatro sahnelerimizin de bulunduğu onlarca mekân yüzlerce etkinliğe ev sahipliği yapacak. Bunların tümü yapılan yatırımlar ve verilen destekler sayesinde mümkün oluyor. Kültürün, sanatın ve sosyal etkinliklerin artmasının ne kadar değerli olduğunu hep birlikte görüyoruz.