Gaziantep'te kendilerine ait olmayan küçükbaş hayvanları satmaya çalışan 2 kişi tutuklandı

AA

Alınan bilgiye göre, Ceyhan ilçesinde oturan A.A, O.A aracılığıyla tanıştığı İ.A'dan koyun satın almak amacıyla Nurdağı ilçesine, buradan da birlikte koyunlara bakmak üzere İslahiye ilçesine gitti.

Rastgele bir sürünün gösterildiğini fark etmeyen A.A, alacağı 100 koyun karşılığı peşinat olarak İ.A'a 45 bin lira kapora verdikten sonra koyunların küpe numaralarını kaydettirmek için Nurdağı Tarım Ve Orman Müdürlüğüne gitti.

Döndüğünde İ.A'yı bulamayan ve dolandırıldığını anlayan A.A, polise başvurarak şikayetçi oldu.

Nurdağı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucunda İslahiye'de olduğu öğrenilen İ.A, kaporadan kaldığı tespit edilen 30 bin lirayla yakalandı.

Gözaltına alınan İ.A. ile bağlantılı olduğu belirlenen O.A. da yakalandı.

Zanlılar "dolandırıcılık" suçundan sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.