Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı tutuklandı
Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 36 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı
Gaziantep'te 36 kilogram uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.
Emniyetten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Adresler ile bir araçta yapılan aramada 36 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 5 zanlı gözaltına alındı. AA'nın haberine göre; emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.