"Gazze'de 98 gazeteci öldürüldü"

Gazze'deki hükümet: İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda 98 gazeteci öldürüldü Gazze Şeridi'ndeki hükümet, İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda öldürülen gazetecilerin sayısının 98'e yükseldiğini duyurdu.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Ala Ebu Muammer isimli gazetecinin İsrail'in saldırısında hayatını kaybettiği ve böylece 7 Ekim'den bu yana öldürülen gazetecilerin sayısının 98'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada, Ebu Muammer'in nerede ve nasıl öldüğü bilgisi paylaşılmadı.

Medya Ofisinden daha önce yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'de gazetecileri "Filistin anlatısını susturmak, gerçekleri gizlemek, haber ve bilgilerin bölgesel ve uluslararası kamuoyuna ulaşmasını engellemek amacıyla kasıtlı olarak öldürdüğü" ifade edilmişti.