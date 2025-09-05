Gazze'deki Sivil Savunma'dan açıklama

Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail'in Gazze şehrindeki çok katlı yüksek binaları hedef almasının, sivilleri güvenli barınaklardan mahrum bırakarak "zorla yerinden etme" politikası kapsamına girdiğini belirtti.

Sivil Savunma Sözcüsü Mahmud Basal, yaptığı yazılı açıklamada, "Yüksek binaları hedef almak sadece taşları bombalamak değil, sivillerin zorla yerinden edilmesi politikasıdır." ifadesini kullandı.

Hiçbir güvenli alanın olmadığı bir ortamda ailelerin barınaksız bir şekilde açık alana atıldığını kaydeden Basal, bu tehlikenin, insanların sadece can güvenliğini tehdit etmekle kalmadığını, aynı zamanda onları hayatta kalma ve onurlu bir şekilde yaşama hakkından da mahrum bıraktığını dile getirdi.

REKLAM

Basal, uluslararası toplumu, Gazze şehrindeki binlerce yerinden edilmiş aileye yönelik bu organize suçu durdurmak için derhal harekete geçmeye çağırdı.

İsrail ordusu, bugün Gazze kentinin batısında yerinden edilen yüzlerce kişinin bulunduğu çok katlı bir binaya hava saldırısı düzenleyerek binayı yerle bir etmişti.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, saldırıdan önce Gazze kentinde "cehennemin kapıları açıldı" diyerek, kentin işgali için saldırıları şiddetlendirecekleri tehdidinde bulunmuştu.