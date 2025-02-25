İsrail'in 15 ayı aşkın süre Gazze Şeridi'nde düzenlediği, çok sayıda can kaybı ve yaralanmaya yol açan saldırılar ardında büyük bir yıkım bıraktı. Saldırılar sırasında Filistinliler evlerini, mülklerini hatta kıyafetlerini bile geride bırakarak zorla yerlerinden edildi.

Filistinliler, yıkılmış evlerin enkazı üzerine kurdukları çadırlarda soğuktan ve yağmur sularından korunamıyor. Havaların soğumasıyla birlikte donma tehlikesine karşı ısınabilmek için güvenli olmayan ısınma yollarına başvurmak zorunda kalıyor.

Çok kısıtlı imkanlarla hayata tutunmaya çalışan Filistinliler, kumaş, plastik ya da ahşap parçalarını yakarak çevresinde ısınmaya çalışıyor.

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Fakat bu yöntem çocuklar başta olmak üzere ısınmaya çalışanlar için zehirlenme, yanma, yaralanma ve yangın riskini barındırıyor.

"Bulabildiğim plastik, kağıt ve kumaş atıklarını kullanarak ateş yakıyorum"

AA muhabirine konuşan Filistinliler, İsrail'in aylarca sürdürdüğü soykırımın ardından evsiz kaldıklarını ve çadırlarda geçirdikleri ikinci kış mevsiminin gelmesiyle birlikte donma tehlikesinden korunmak için birçok riski göze alarak plastik atık dahil elde ne varsa ateş yakıp çocuklarını ısıtmaya çalıştıklarını anlattı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinden olan 46 yaşındaki Filistinli Halid Surani, zorla evinden edildiğini ve güneye gittiğini belirtti.

Surani, "Akdeniz'in kıyısında sahil kesiminde çocuklarımla ısınmak için ateş yakmaktan başka bir yol bulamadım." dedi.

"Bulabildiğim plastik, kağıt ve kumaş atıklarını kullanarak ateş yakıyorum." diyen Surani, şunları aktardı:

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"Hiçbir şeyimiz kalmadı; barınacak bir evimiz yok, kıyafetimiz yok. Hatta bu atıklardan daha az zararlı odunu alacak paramız bile yok."

Surani, çocuklarını ısıtmak ve ölümden korumak için yandığında zehirli gaz ve duman çıkaran plastik atıkları yakmak zorunda kaldığını söyledi.

Barınma merkezlerinde son 72 saatte 3 yangına müdahale edildi

Gazze'deki Filistinliler kendileri ve çocuklarını soğuktan koruyabilmek için ateş yakarak ısınmaya çalışsa da bu durum yangın, zehirlenme ve ölümle sonuçlanan yaralanma gibi tehlikeleri de beraberinde getiriyor.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Operasyonlar Müdürü Raid ed-Dehşan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "son 72 saatte barınma merkezlerinde çıkan 3 yangına müdahale ettiklerini" belirtti. Dehşan, "Barınma merkezlerindeki yangınların sebebi ise ısınmak ve yemek pişirmek için yakılan ateş." dedi. REKLAM Çıkan yangınlarda can kaybının yaşanmadığını belirten Dehşan, bu yangınların geniş alanlara yayılması veya kontrol altına alınamaması durumunda insanların ölebileceğine dikkati çekti. Dehşan, halkı kapalı alanlarda ateş yakmanın tehlikesi konusunda uyardı ve özellikle plastik atıkların yakılması durumunda yaralanmaların olabileceğinin altını çizdi. Gazzeli yetkili, kapalı alanlarda ateş yakmama uyarısını yineleyerek, özellikle de çabuk alev alan kumaş ve plastikten yapıldığı için çadırların içinde ateş yakılmaması gerektiğini vurguladı. Sivil Savunma Müdürlüğünün yangın durumunda hasarın azaltılması için tavsiyelerde bulunduğunu hatırlatan Dehşan, ancak Gazze halkının ısınmak için ateş yakmak dışında bir seçeneğinin olmadığını da ekledi. Dehşan, Gazze'deki insani durumun "son derece zor" olduğunu belirterek, hava sıcaklıklarının düşmesi ve kutup soğuklarının yaşanmasıyla da durumun daha da kötüleştiğini ifade etti. REKLAM İsrail'in saldırılarıyla yerle bir ettiği Gazze'de halk, yakacak odun bulunamaması ve mevcut olanların da pahalılığı sebebiyle plastik atıkları yakmaya yöneliyor. Dondurucu soğuklarda 6 bebek hayatını kaybetti Meteorolog Leys el-Alami, Filistin'i vuran kutup soğukları sebebiyle Gazze'de ısıtıcının bulunmadığı çadırlarda özellikle çocuk ve yaşlıların donma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirtmişti. Gazze Şeridi'nde şiddetli soğuklar nedeniyle 6 bebeğin hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Hamas, birçok kez Gazze'ye konteyner evler, ısıtıcılar ve enkaz kaldırmak için gerekli ağır iş makinaları ve ekipmanların getirilmesine izin vermesi için ateşkese arabulucu ülkelere İsrail'e baskı yapılması çağrısında bulunmuştu. İsrail, 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne yardımların girişini kısıtlıyor.

İsrail'in Gazze'de 15 aydan uzun süre devam eden saldırılarında 14 bini enkaz altında kaybolanlar olmak üzere 61 binden fazla Filistinli öldü, 2 milyon kişi yerinden edildi. REKLAM Hastane, ev ve yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı okulların da hedef alındığı saldırılarda Gazze Şeridi'nin altyapısının yüzde 88'i yok oldu. İsrail'in uzun süre Gazze'ye insani yardımların girişini de engellemesi nedeniyle bölge halkı yiyecek, temiz su, barınma ve ısınma malzemeleri gibi yardımlara ihtiyaç duyuyor. 200 bin konut tamamen yıkıldı Gazze'deki eski Filistin Bayındırlık ve İskan Bakanı Yardımcısı Naci Serhan, İsrail’in saldırıları sırasında yaklaşık 200 bin konutu tamamen yıktığını, 100 bin konutun ise ağır hasarlı ve yaşanamaz hale geldiğini söylemişti. Ağır hasarlı binaların herhangi bir anda rüzgar ya da diğer faktörler nedeniyle çökebileceğini belirten Serhan, Gazze'de alternatif barınak olmadığı için Filistinlilerin bu binalarda yaşamaya mecbur kaldığını aktarmıştı. Serhan, oturulamaz durumda olan bir binanın çökmesi nedeniyle bir aileden 13 kişinin hayatını kaybettiğini, benzer trajedilerin yaşanabileceğini söylemişti. REKLAM İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında ölenlerin sayısı 48 bin 348'e yükseldi İsrail'in 471 gün devam eden saldırılarının ardından ateşkese varılan Gazze Şeridi'nde, son 24 saatte 1'i enkaz altından çıkarılan, 2 Filistinlinin cenazesi hastanelere nakledildi. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ile Hamas arasında 19 Ocak'ta varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasının ardından İsrail ordusunun saldırıları sonucu ölenler ve yaralananlarla ilgili son bilgileri paylaştı. Son 24 saatte hastanelere biri enkaz altından çıkarılan 2 kişinin cansız bedeninin ulaştığı aktarılan açıklamada, 2 kişinin de yaralandığı kaydedildi. İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten ateşkesin sağlandığı 19 Ocak'a kadar devam eden saldırılarında yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısının 48 bin 348'e yükseldiği, yaralıların sayısının ise 111 bin 761 olduğu bildirildi. İsrail, Hamas ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasına rağmen Gazze'de ateşkesi sık sık ihlal ediyor.