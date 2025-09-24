Habertürk
        Haberler Dünyadan Geçen yıl anne olan Hailey Bieber işe döndü - magazin haberleri

        Geçen yıl anne olan Hailey Bieber işe döndü

        Geçen yıl, oğlu Jack Blues'u kucağına alan ve modellikte iş temposunu yavaşlatan Hailey Bieber, işe cesur bir moda çekimiyle döndü

        Giriş: 24.09.2025 - 11:47 Güncelleme: 24.09.2025 - 11:51
        Hailey Bieber, uzun zaman sonra işe döndü! 28 yaşındaki süper model, anne olmasının ardından düşürdüğü çalışma temposunu yükseltmeye karar vererek işe, Batı Hollywood'daki Chateau Marmont'ta havuz başı fotoğraf çekimiyle başladı.

        Siyah renkli cesur mayosuyla poz veren Hailey Bieber, bir tramplen üzerinde kendine duyduğu güveni gözler önüne seren pozlar verdi.

        Hailey Bieber'a kalabalık bir çekim ekibi destek oldu. Ünlü model, çekim aralarında fotoğraflarda nasıl göründüğünü kendi kontrol etti.

        Bir süre önce, dünyanın en büyük açık hava festivalleri arasında yer alan Coachella'da gelecek yılın baş sanatçıları arasında Justin Biber'ın da yer aldığı açıklanmıştı. Ardından Hailey Bieber'ın, eşi Justin Bieber'ın Coachella 2026'da sahneye çıkma kararında büyük etkisi olduğu yönünde haberler çıktı.

        10 - 12 Nisan ve 17 - 19 Nisan tarihlerinde, iki hafta sonunda düzenlenecek festivalde Sabrina Carpenter, Karol G ve Anyma da Bieber ile birlikte ana sahnede yer alacak.

        2018'de Justin Bieber ile nikâh masasına oturan ünlü Hailey Bieber, geçen yaz ilk kez anne oldu.

        Zamanının çoğunu oğlu Jack Blues'a ayıran Hailey Bieber, defilelerde ve moda çekimlerinde yer almayı erteledi.

        #Hailey Bieber
        #Justin Bieber
        #Moda
