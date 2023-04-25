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Gecenin Ucunda final mi yapıyor? Gecenin Ucunda bitiyor mu, bu akşam son bölüm mü?

Star TV'nin yeni sezon dizilerinden biri olan Gecenin Ucunda dizisi final iddiaları ile gündeme gelmişti. Son olarak 26. yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkan dizinin akıbetine ilişkin haberler netlik kazandı ve dizinin bu akşam yayınlanacak 27. yeni bölümüyle final yapacağı açıklandı. İşte, Gecenin Ucunda'nın final nedeni ve özetine dair bilgiler...

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  • Gecenin Ucunda final mi yapıyor? Gecenin Ucunda bitiyor mu, bu akşam son bölüm mü?

    Her Salı günü izleyicisinin karşısına çıkan dizi Gecenin Ucunda dizisi, bu akşam son bölümüyle izleyicilerinin karşısına çıkıyor. Başrollerini Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül'ün paylaştığı dizinin neden final yaptığı ve son bölümünde neler olacağına dair ayrıntıları derledik!
  • Gecenin Ucunda final mi yapıyor? Gecenin Ucunda bitiyor mu, bu akşam son bölüm mü?

    GECENİN UCUNDA NEDEN FİNAL YAPIYOR?

    Gecenin Ucunda dizisinin reytinglerdeki düşüş nedeniyle final yaptığı tahmin ediliyor.
  • Gecenin Ucunda final mi yapıyor? Gecenin Ucunda bitiyor mu, bu akşam son bölüm mü?

    GECENİN UCUNDA FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

    Macide’nin peşinden hızla giderken kaza yapan Kazım, kısmi olarak hafıza kaybı yaşamaktadır. Kaza mahallinde keşif yapan polisler, Kazım’ın intihar için özellikle kaza yaptığını söylemiştir. 
  • Gecenin Ucunda final mi yapıyor? Gecenin Ucunda bitiyor mu, bu akşam son bölüm mü?

    Kazım’ın bebeğini taşıyan Macide, ona karşı vicdan azabı hissettiğinden yeniden bir tekrarın içine düşer ve Kazım’ı yalnız, yaralı bırakmak istemez. Hafızası bulanıklaşan Kazım ise eski iyi ve tatlı haline dönmüş gibidir. Son dönemlerdeki acımasız halinden eser kalmamış, Macide’yle aşklarının ilk zamanlarına dönmüştür sanki.
  • Gecenin Ucunda final mi yapıyor? Gecenin Ucunda bitiyor mu, bu akşam son bölüm mü?

    Ancak Berrin’in, Kazım ve Macide’nin hikayesine acımasız bir şekilde dahil olmasıyla Macide bebeğini kaybedecek ve Nermin’e tam anlamıyla dönüştüğünü fark ettiği noktada, Işık Ailesi kendisinden başka kadınları da bu girdaba sokmasın diye, kadere meydan okuyup, onu bu hale getiren her şeyi, yani Işık ailesini, yerle bir edecektir.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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