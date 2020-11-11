Geleceğe Nefes Ol Kampanyasına katılım büyük bir hızla devam ediyor. Peki, Fidan Dikme Geleceğe Nefes Kampanyası başvuru nasıl yapılır? Milyonlarca vatandaş, Geleceğe Nefes Ol Kampanyası'na bağışta bulunarak katılım belgelerini sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı kapsamında başlatılan 11 Kasım'da 11 milyon fidan dikme kampanyasına sizde katılım gerçekleştirmek istiyorsanız aşağıda bulunan linke tıklayarak başvuruda bulunabilecek ve katılım belgesine sahip olabileceksiniz.

GELECEĞE NEFES KAMPANYASINA BAĞIŞ NASIL YAPILIR?

Geleceğe Nefes Ol Kampanyası'na bağışta bulunmak için öncelikle, https://www.ogemvak.org.tr/fidan-bagisi adresine tıklamanız gerekmektedir. Ardından Fidan Bağışı kutucuğunu tıklayarak bulunduğunuz şehri, Fidan adedini ve sertifika talebinizi doldurmanız gerekiyor. Fidan Bağışı'nızı hediye etmek istiyor iseniz bulunan kutucuklara adını yazabilir ve katılım belgesini alabilirsiniz.

FİDAN BAĞIŞI İÇİN TIKLAYIN

GELECEĞE NEFES OL KAMPANYASI (FİDAN DİKME) ÜCRETLİ Mİ?

Tarım ve Orman Bakanlığı Geleceğe Nefes Ol Kampanyası'na katılım için her 1 adet fidanın ücretli olduğunu bildirdi. 1 Fidan Bağış Bedeli 10 TL'dir.