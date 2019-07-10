Geleceğin sinemacıları belli oldu

Türkiye çapında sinema öğrencilerinin sadece senaryo ya da yapılmış filmlerini değil, senaryo aşamasından değerlendirerek filme dönmesini sağlamak amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü ve Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) iş birliğiyle gerçekleştirilen 'Geleceğin Sineması'nın kazananları Bahçeşehir Üniversitesi'nin Galata Kampüsü'nde yapılan törenle ödüllerini aldı.

Yönetmen Yüksel Aksu'nun jüri başkanlığında oyuncu Ceren Moray, TÜRSAK Vakfı Başkanı yapımcı Elif Dağdeviren, Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklamcılık Bölüm Başkanı ve İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kemal Suher ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Selçuk Yavuzkanat'tan oluşan ana jüri tarafından seçilen projeler ise şöyle sıralandı; 'Fraktal: Munchies' (Muhammed Zahid Çetinkaya - 3'üncülük ödülü),'Tavşan' (Abdullah Rıdvan Can - 2'ncilik ödülü) ve Makbule Tuba Demirkale (Sessiz İnsanlar - 1'incilik ödülü)

TÜRSAK Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elif Dağdeviren törende yaptığı konuşmada, yeni yönetim kurulu ile beraber sektöre yeni isimler kazandırmak için 'Geleceğin Sineması' gibi etkinlikleri daha da güçlendirerek devam ederken bir yandan da bu hedefle yeni bir takım adımlar da atmaya karar verdiklerini söyledi. Ayrıca vakfın sinema sektörünün ihtiyaçlarını da tespit etmeye yönelik yine Bahçeşehir Üniversitesi ile bazı çalışmalar yaparak farklı ne gibi konularda aktif olacaklarını belirleyeceklerini söyledi.

Elif Dağdeviren