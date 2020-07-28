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Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, partisinin Ardahan kongresinde konuştu

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Yeni bir muhalefet anlayışı geliştiriyoruz, Ankara'da muhalefet yapmayacağız. Küçük büyük demeden her şehirde olacağız." dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, partisinin Ardahan kongresinde konuştu
AA

Davutoğlu, Ardahan'ın Kura Nehri kıyısındaki açık alanda yapılan il kongresinde yaptığı konuşmada, katılım sağlayan partililer ve Ardahanlılara teşekkür etti.Kongrelerinin hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Davutoğlu, "Söz vermiştik geldik. Ardahan bizi kucakladı. Bugün hafta içinde sıcak bir günde kongremizi gerçekleştiriyoruz. Teşriflerinizden dolayı teşekkür ediyorum. Cumhuriyet tarihimizin en kritik dönemlerinden geçiyoruz. Çok büyük sıkıntılarla karşı karşıyayız. Dünyada bir kriz var, bu kriz ülkemizi de etkiliyor." diye konuştu.Gelecek Partisi olarak hiçbir yanlışlık karşısında susmayacaklarını aktaran Davutoğlu, şunları kaydetti:"Siyasette önemli olan gönül kanalıdır. Halkın gönlünden düşenler itibar kaybediyor. Bizler ise halkımızla gönül kanallarımızı sabit tuttuğumuz için Ardahan'dayız. Geçen hafta Batman'daydık. Arka arkaya kongrelerimizi yapacağız. Bizler Ardahan'ın yüreğini, kalbini kazanmaya geldik. Yeni bir muhalefet anlayışı geliştiriyoruz, Ankara'da muhalefet yapmayacağız. Küçük büyük demeden her şehirde olacağız. Halkımızla diz dize oturacağız, kendisini dinleyeceğiz. Halkın ihtiyaç ve taleplerini gündeme getireceğiz."

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