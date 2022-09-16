Show TV'nin sevilen programları'ndan Gelin Evi ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Hafta içi her gün izleyicisiyle buluşan, Aslı Hünel'in sunduğu Gelin Evi programını takip eden izleyiciler haftanın birincisinin kim olduğunu merak ediyorlar. İşte 16 Eylül 2022 Gelin Evi puan durumu ve haftanın birincisi...