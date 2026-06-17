Gelinim Mutfakta’da 17 Haziran 2026 Çarşamba günü yaşanan yarış heyecanının ardından puan durumu belli oldu. Haftanın üçüncü gününde gelinler, en iyi tabağı hazırlamak ve kayınvalidelerden yüksek puan almak için mutfakta kıyasıya mücadele etti. Cemile, Tuğba, Hatice ve Aysun’un yarıştığı bölümde, programa yeni katılan Gülden gelin de dikkat çekti. Gün sonunda en yüksek puanı alan yarışmacı yarım altının sahibi oldu. Peki, Gelinim Mutfakta’da bugün birinci kim oldu, yarım altını hangi gelin kazandı? İşte 17 Haziran 2026 Gelinim Mutfakta puan tablosu...