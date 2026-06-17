Gelinim Mutfakta günün birincisi: 17 Haziran 2026 Çarşamba Gelinim Mutfakta bugün kim yarım altın kazandı?
Gelinim Mutfakta'da 17 Haziran 2026 tarihli puan tablosu merak konusu oldu. Haftanın üçüncü gününde Cemile, Tuğba, Hatice ve Aysun gelin, günün yemeğini en iyi şekilde hazırlayarak yüksek puan almak için yarıştı. Kayınvalideler ise hazırlanan tabakları tek tek değerlendirerek puanlarını verdi. Bu hafta yarışmaya Gülden gelinin de dahil olmasıyla rekabet daha da artarken, gün sonunda en yüksek puanı alan yarışmacı yarım altının sahibi oldu. Peki, Gelinim Mutfakta'da yarım altını kim kazandı, günün birincisi hangi gelin oldu? İşte 17 Haziran 2026 Gelinim Mutfakta puan durumu...
Gelinim Mutfakta’da 17 Haziran 2026 Çarşamba günü yaşanan yarış heyecanının ardından puan durumu belli oldu. Haftanın üçüncü gününde gelinler, en iyi tabağı hazırlamak ve kayınvalidelerden yüksek puan almak için mutfakta kıyasıya mücadele etti. Cemile, Tuğba, Hatice ve Aysun’un yarıştığı bölümde, programa yeni katılan Gülden gelin de dikkat çekti. Gün sonunda en yüksek puanı alan yarışmacı yarım altının sahibi oldu. Peki, Gelinim Mutfakta’da bugün birinci kim oldu, yarım altını hangi gelin kazandı? İşte 17 Haziran 2026 Gelinim Mutfakta puan tablosu...
GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM YARIM ALTIN KAZANDI?
Gelinim Mutfakta 17 Haziran Çarşamba günü günün birincisi Gülden oldu ve yarım altın kazandı.
GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 17 HAZİRAN 2026
GÜLDEN: 16 puan
TUĞBA: 15 puan
CEMİLE: 15 puan
AYSUN: 13 puan