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        Haberler Bilgi Magazin GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ: 17 Haziran 2026 Gelinim Mutfakta bugün kim yarım altın kazandı? Gelinim Mutfakta puan durumu

        Gelinim Mutfakta günün birincisi: 17 Haziran 2026 Çarşamba Gelinim Mutfakta bugün kim yarım altın kazandı?

        Gelinim Mutfakta'da 17 Haziran 2026 tarihli puan tablosu merak konusu oldu. Haftanın üçüncü gününde Cemile, Tuğba, Hatice ve Aysun gelin, günün yemeğini en iyi şekilde hazırlayarak yüksek puan almak için yarıştı. Kayınvalideler ise hazırlanan tabakları tek tek değerlendirerek puanlarını verdi. Bu hafta yarışmaya Gülden gelinin de dahil olmasıyla rekabet daha da artarken, gün sonunda en yüksek puanı alan yarışmacı yarım altının sahibi oldu. Peki, Gelinim Mutfakta'da yarım altını kim kazandı, günün birincisi hangi gelin oldu? İşte 17 Haziran 2026 Gelinim Mutfakta puan durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Haziran 2026 - 16:42 Güncelleme:
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        Gelinim Mutfakta’da 17 Haziran 2026 Çarşamba günü yaşanan yarış heyecanının ardından puan durumu belli oldu. Haftanın üçüncü gününde gelinler, en iyi tabağı hazırlamak ve kayınvalidelerden yüksek puan almak için mutfakta kıyasıya mücadele etti. Cemile, Tuğba, Hatice ve Aysun’un yarıştığı bölümde, programa yeni katılan Gülden gelin de dikkat çekti. Gün sonunda en yüksek puanı alan yarışmacı yarım altının sahibi oldu. Peki, Gelinim Mutfakta’da bugün birinci kim oldu, yarım altını hangi gelin kazandı? İşte 17 Haziran 2026 Gelinim Mutfakta puan tablosu...

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        GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM YARIM ALTIN KAZANDI?

        Gelinim Mutfakta 17 Haziran Çarşamba günü günün birincisi Gülden oldu ve yarım altın kazandı.

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        GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 17 HAZİRAN 2026

        GÜLDEN: 16 puan

        TUĞBA: 15 puan

        CEMİLE: 15 puan

        AYSUN: 13 puan

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        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
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