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        Haberler Bilgi Yaşam Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 30 Ocak Cuma Gelinim Mutfakta altın bilezikleri kim aldı?

        Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 30 Ocak Gelinim Mutfakta altın bilezikleri kim aldı?

        Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan isim merak ediliyor. Haftanin finalinde elenen ve birinci olan isim açıklanıyor. Haftanın birincisi altın bilezik sahibi oluyor. En düşük puanı alan gelin elenerek yarışmaya veda ediyor. Peki 31 Ocak 2025 Cuma Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta altın bilezikleri kim aldı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.01.2025 - 13:01 Güncelleme: 31.01.2025 - 13:01
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        Gelinim Mutfakta programında bugün haftanın final heyecanı yaşanıyor. Hafta finalinde kayınvalidelerden en yüksek puanı toplayarak 10 altın bileziğin sahibi gelin henüz belli olmadı. Peki Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta altın bilezikleri kim aldı?

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        GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ KİM BİRİNCİ OLDU?

        Gelinim Mutfakta 31 Ocak tarihli haftanın finalinde çeyrek altını kazanan, birinci olan ve elenen isim açıklanmadı. Puan durumu belli olunca haberimizde yer alacaktır.

        PUAN DURUMU

        Duygu

        Ebru

        Işıl

        Ezgi

        3
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