Gelinim Mutfakta programında bugün haftanın final heyecanı yaşanıyor. Hafta finalinde kayınvalidelerden en yüksek puanı toplayarak 10 altın bileziğin sahibi gelin henüz belli olmadı. Peki Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta altın bilezikleri kim aldı?