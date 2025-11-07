Gelinim Mutfakta birincisi ve elenen ismi merak ediliyor. Ekrana gelen son bölümde Gelinim Mutfakta günün birincisi ve çeyrek altının sahibi Emsal oldu. Şimdi ise gözler bugünkü puan durumu tablosunda. Peki Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 7 Kasım Gelinim Mutfakta altınları kim aldı?