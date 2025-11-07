Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 7 Kasım Gelinim Mutfakta altınları kim aldı?
Haftanın finaliyle Gelinim Mutfakta 7 Kasım Cuma günü ekrana geliyor. Gelinler en yüksek puanı alarak gün birincisi çıkmaya çalışıyor. En düşük puanı alan gelin ise elenerek yarışmaya veda ediyor. Altınları kazanmak için ellerinden geleni yapan yarışmacılar yaptıkları yemeklere göre puanlanıyor. Peki, 7 Kasım bugün Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu, altınları kim aldı?
GELİNİM MUTFAKTA BİRİNCİSİ VE ELENEN İSMİ KİM OLDU?
Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan isim henüz açıklanmadı. Yüksek puanı alan gelen çeyrek altın kazanıyor.
Hafta boyunca aldığı puanlarla listenin 1. sırasına çıkan gelin ise 10 altın bilezik kazanıyor.
YARIŞMACILAR
EMSAL
TUĞBA
BERNA
HANİFE