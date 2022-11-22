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Haberler Televizyon Gelsin Hayat Bildiği Gibi' 19. Bölüm fragmanı yayımlandı "Hiç sevmemem gereken bir adamı çok sevdim ben..."
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Gelsin Hayat Bildiği Gibi' 19. Bölüm fragmanı yayımlandı

Show TV'nin ilgiyle takip edilen BKM imzalı dizisi 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi' 19. Bölüm fragmanı yayımlandı

Songül'ün "Hiç sevmemem gereken bir adamı çok sevdim ben" sözlerinin dikkat çektiği tanıtımda Kıvanç, Derya'ya yeni bir iş teklif ediyor. Ozan'ın kıyıda balıkçılar tarafından bulunması akıllara "Ozan yaşıyor mu?" sorusunu getirirken, Aylin ve Araz arasındaki tehlikeli yakınlaşma heyecan uyandırıyor.

İşte Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin 19. Bölüm 2. Tanıtımı

'GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ'NİN 18. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Songül ve Sadi ulaştıkları ipucunun peşine düşerek dönemin vergi rekortmenleri listesini araştırmaya başladı. Songül, kaseti çalan motorcuyu bulduğunu Serdar'la paylaşınca yanı başındaki köstebeğin Serdar olduğundan habersiz olarak bir ipucunu daha elinden kaçırdı. Songül arşivdeki görevli Nihat'ın adresine ulaşınca Sadi ve Yaver'le birlikte harekete geçti ancak adresine geldiğinde Nihat'ın cesediyle karşılaştı. Serdar, yanlış yönlendirmek istediği Songül'e şubedeki köstebeğin Nihat olduğunu söyledi. Kıvanç katılacağı kongreye Derya'yı da davet etti. Kongre süreci ikilinin arasındaki mesafenin azalmasını sağladı. Derya hayatıyla ilgili çok önemli bir karar aldı ve Emin'in hatırlarıyla dolu kutusunu ve defterini ortadan kaldırarak hayatında yeni bir sayfa açtı. Sevda tamirhanede Araz ve ekibin konuşmalarından Aylin'in Mert'e aşık olduğunu duydu. Sevda'nın Gizem'le konuşup aklını karıştırması, Gizem ve Mert ilişkisinde büyük bir etki yarattı. Songül ve Sadi artık birbirlerine karşı olan duygularını daha fazla gizlememeye karar verdi. İkilinin ilk öpücüğü bölüme damgasını vurdu. Finalde Songül, hastanede Derya'ya yaptığı ziyarette tesadüfen Derya'nın çöpe attığı mektupla fotoğrafı birleştirince, Emin ve Derya'nın geçişte sevgili olduğunu öğrendi.

Proje tasarımı ve senaryosu Gani Müjde'ye ait 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin oyuncu kadrosunda Ertan Saban, Özge Özberk, Devrim Özkan, Pamir Pekin, Nilsu Berfin Aktaş, Tolga Güleç, Mustafa Açılan, Özgü Delikanlı, Ayşe Kırca, Sanem Babi, Onur Özer, Rojbin Erden, Ali Berge, Furkan Murat Uğur, Murat Göçmez, Melisa Bostancıoğlu ve Atilla Olgaç gibi deneyimli ve genç isimler bir arada.

'Gelsin Hayat Bildiği Gibi', yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00'de Show TV'de.

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