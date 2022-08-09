Genç kadına sokak ortasında yumruklu saldırı!

Adıyaman’da 1 çocuk annesi genç kadın kendisine takıntılı olduğunu iddia ettiği şahsın sokak ortasında yumruklu saldırısına uğradı.

İddialara göre, Adıyaman merkezde yaşayan 1 çocuk annesi S.A. (32) isimli kadın, birkaç aydır kendisini sürekli rahatsız eden ve hakkında da defalarca suç duyurusunda bulunduğu B.D. (21) ile Atatürk Bulvarı Saat Kulesi Kavşağı'nda karşılaştı.