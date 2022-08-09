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Haberler Gündem 3. Sayfa Adıyaman'da genç kadına sokak ortasında yumruklu saldırı! - En Son Haberler
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Adıyaman'da genç kadın sokak ortasında yumruklu saldırıya uğradı

Kadına yönelik şiddet bir kez daha kan dondurdu. Adıyaman'da 1 çocuk annesi genç kadın, kendisine takıntılı olduğunu iddia ettiği bir kişinin sokak ortasında yumruklu saldırısına uğradı

Adıyaman'da genç kadına sokak ortasında yumruklu saldırı! - En Son Haberler
Genç kadına sokak ortasında yumruklu saldırı!
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İHA

Adıyaman’da 1 çocuk annesi genç kadın kendisine takıntılı olduğunu iddia ettiği şahsın sokak ortasında yumruklu saldırısına uğradı.

İddialara göre, Adıyaman merkezde yaşayan 1 çocuk annesi S.A. (32) isimli kadın, birkaç aydır kendisini sürekli rahatsız eden ve hakkında da defalarca suç duyurusunda bulunduğu B.D. (21) ile Atatürk Bulvarı Saat Kulesi Kavşağı'nda karşılaştı.

KADES KURTARDI

Bu esnada B.D. isimli zanlı, iddialara göre S.A. isimli genç kadına yumrukla saldırdı. Yumrukların hedefi olan genç kadın, akıllı telefonunda bulunan KADES uygulamasına basarak acil yardım talebinde bulundu.

Kısa sürede harekete geçen Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bölgeye en yakın polis ekiplerini sevk etti.

ZANLI KAYIPLARA KARIŞTI

Polislerin geldiğini anlayan B.D., olay yerinden hızla kaçarak kayıplara karıştı. Olay yerine gelen polis ekiplerince alınan S.A., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Öte yandan S.A. isimli kadının B.D. isimli zanlı tarafından ölümle tehdit edildiği ve bu sebeple hakkında suç duyurusunda da bulunduğu iddia edildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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