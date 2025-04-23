Genç oyuncu Sophie Nyweide hayatını kaybetti

Çocuk yaşlarda pek çok filmde rol alan Sophie Nyweide, yaşamını yitirdi. 'Nuh: Büyük Tufan' filminde Russell Crowe ile aynı seti paylaşan Nyweide'ın ölümünü kendisi gibi oyuncu olan annesi Shelly Gibson annesi duyurdu.

Sophie Nyweide, 8 Şubat 2009'da, 59. Berlin Uluslararası Film Festivali kapsamında 'Mamut' filminin basın toplantısına katılmıştı.

Shelly Gibson; "Huzur içinde yat, Sophie'm. Bizi çok kısa bir süre için onurlandırdı. Kızım, onu tanıyan herkes için bir ışıktı. Çok üzüldük" dedi.

Sophie Nyweide'ın ölüm nedenine dair henüz bir açıklama yapılmadı.

REKLAM

Temmuz 2000’de dünyaya gelen Nyweide, ilk önemli filmi 'Bella'da rol aldığında 6 yaşındaydı.

Genç oyuncu, 2009 yapımı 'Mamut' filminde Michelle Williams'ın karşısında rol aldı.

Sophie Nyweide ayrıca, 2017 ABD yapımı 'Kız Kardeşim Evleniyor' filminde Nicole Kidman ile aynı seti paylaşmıştı.