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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Genç yetenekler 'ENKA Sahne'de

        Genç yetenekler 'ENKA Sahne'de

        ENKA Sanat'ın, klasik müzik alanında gelecek vadeden genç yeteneklere destek olmak amacıyla hayata geçirdiği ENKA Sahne Gala Konseri 23 Mart'ta saat 18.00'da ENKA Oditoryumu'nda izleyiciyle buluşacak.  

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.03.2024 - 11:49 Güncelleme: 06.03.2024 - 11:49
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        Genç yetenekler 'ENKA Sahne'de
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        ENKA Sanat’ın "Daha iyi bir gelecek için gençlerle sanat” söyleminden ilhamla oluşturulan ENKA Sahne projesi bu yıl dördüncü yaşını kutluyor. Genç sanatçılara kendilerini özgürce ifade edebileceği ve yeniyi deneyebilecekleri bir platform sunarak onlara sahne açma ve izleyici karşısında konser deneyimi kazandırmayı hedefleyen proje, aynı zamanda genç yeteneklerin ulusal ve uluslararası görünürlüğüne katkı ve üretimlerine destek verme amacını da taşıyor. Sanat Yönetmenliğini Besteci ve Akademisyen Cihat Aşkın’ın üstlendiği projenin bu yılki danışma kurulunda, Viyola Sanatçısı Efdal Altun, Keman Virtüözü, Piyanist ve Akademisyen Gökhan Aybulus, Orkestra Şefi ve Akademisyen Mehmet Girgin, Çellist ve Akademisyen Dilbağ Tokay bulunuyor. Danışma Kurulu’nun her yıl birer referans mektubu ile önerdiği yeni genç sanatçılar, ENKA Sahne Konseri’nde yer alma ve maddi destek almaya hak kazanıyor. Bu yıl sahne alacak isimler arasında, Melis Güney (viyola), İlyun Bürkev (piyano), Nehir Kıran (keman), Eren Düzeli (piyano), Zeki Bıkcan (trompet) ve Belit Çiftçi (çello) bulunuyor. Konserde, viyola, keman, trompet ve çello performanslarına Akademisyen ve Piyanist Çağdaş Özkan Korrepetitör olarak eşlik ediyor.

        Sanatçıların ulusal ve uluslararası platformlardaki eğitim ve kariyer olanakları için önemli yer tutan portföylerine katkı sağlanmasının hedeflendiği proje kapsamında, ENKA Sahne Gala Konseri’nin görüntü ve ses kayıtları belgesel yönetmeni Selçuk Metin ve ekibi, fotoğraf çekimleri ise Ilgın Erarslan Yanmaz tarafından yapılacak. Profesyonel ses ve görüntü kayıtları, sanatçıların portföylerine katkı sağlamak amacıyla sanatçılara hediye edilirken, Gala Konseri, 22 Nisan Cumartesi günü ENKA Sanat’ın YouTube kanalından tüm sanatseverlerin izlenimine açılacak. Öğrencilere ücretsiz olan konserin biletleri, Biletix ve ENKA Sanat Gişesi’nden temin edilebilir.

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        #Enka Sanat
        #konser
        #Cihat Aşkın
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