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Gençlik hayalini 63'ünde gerçekleştirdi

AA

Gaziantep'te gençlik yıllarında el sanatlarına ilgi duyan ancak ev işlerinden ve çocuklarla ilgilenmekten buna fırsat bulamayan 63 yaşındaki Ayten Aktaş, şimdilerde mozaik kursuyla gençlik hayalini geçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor

Gençlik hayalinin mutluluğunu yaşıyor

Gaziantep'te yaşayan 63 yaşındaki ev hanımı Ayten Aktaş, gençlik hayalini gerçekleştirmek için torununun yönlendirmesiyle başladığı mozaik kursunda, kısa sürede yaptığı birbirinden güzel eserlerle dikkati çekiyor.

AA'nın haberine göre gençlik yıllarında el sanatlarına ilgi duyan ancak çocuklarla ilgilenmekten ve ev işlerinden fırsat bulamadığı için hayalini sürekli erteleyen Aktaş, bu ilgisini bilen torununun yönlendirmesiyle, 10 ay önce Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlı Jale Tekinalp Yücel Kültür Sanat Merkezi'nde mozaik kursuna başladı.

Aktaş, burada haftanın 5 günü diğer kursiyerlerle birlikte eğitim alıyor. Mozaik sanatını öğrenmenin mutluluğunu yaşayan 4 çocuk annesi 9 torun sahibi Aktaş, çabası ve isteğiyle çevresindekilerin takdirini topluyor, yeteneğiyle de dikkat çekiyor. Taş kırarken gözlerine sıçramaması için mozaik gözlüğünün içerisine dereceli gözlük camlarını yerleştiren Aktaş, azmiyle diğer kursiyerlere de örnek oluyor.

Aktaş, tekniğini ilerlettikten sonra, "Çingene kızı" mozaiğini çalışmayı hedefliyor.

Aktaş, çocuklarını büyüttükten sonra torunu sayesinde hayallerini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

El sanatlarına olan ilgisini bilen torununun kendisi için bir kurs araştırırken, mozaik kursunu bulduğunu anlatan Aktaş, "Torunum benim için araştırırken bu kursu bulmuş. Bu sayede kursa başladım. İlk yaptığım at figürlü mozaiği de ona hediye ettim. Kursa geldiğim için çok mutluyum" dedi.

Yıllarca kendisini çocuklarına ve torunlarına adadığını dile getiren Aktaş, artık kendisi için de bir şeyler yapmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

''TAŞLARI YERİNE YERLEŞTİRDİKÇE ÇOK MUTLU OLUYORUM''

Sanata her zaman yatkınlığı olduğunu dile getiren Aktaş, şunları kaydetti: "Sanatı zaten çok seviyorum. Her zaman ilgim vardı. Çocuklardan bu işlere zaman ayıramamıştım. Şimdi hepsini evlendirdik çok şükür. Arayış içine girince torunum da burayı bulmuş, beni yazdırdı. Buraya geldiğim için çok mutluyum, harika şeyler yapıyoruz. Eğitmenlerimiz çok iyi, hepsine çok teşekkür ederim. Torunuma hediye ettiğim mozaiği hocam çok beğendi. Çevremdekiler de çok beğendi, satın almak isteyenler oldu.

Şimdi de çocuklarımın hepsine birer hediye yapacağım inşallah. Artık siparişler de almaya başladım. Şu an elimde çalıştığım at figürlü eseri de Fransa'daki bir kardeşime göndereceğim. Burada çok mutluyum. zamanın nasıl geçtiğini bilmiyorum. Çok huzurlu bir yer. Taşları yerine yerleştirdikçe çok mutlu oluyorum. 10 ayda 6 parça yaptım. Bu işi seveceksin. O sevgi içten gelmeli. Sabırlı ve becerikli olacaksın. Yoksa sen istemezsen kimse sana bir şey öğretemez".

''MÜTHİŞ BİR KABİLEYETİ VAR''

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Mozaik Eğitim Merkezi Koordinatörü ve mozaik sanatçısı Gülçin Sökücü de Aktaş'ın çok istekli ve azimli olduğunu vurguladı.

Aktaş'ın yaklaşık 10 ayda çok güzel eserler yaptığını dile getiren Sökücü, şunları söyledi: "Yaptığı bütün eserler çok ilgi çekiyor, herkes satın almak istiyor. Duyduk ki akrabalar sıraya girmiş. Bazen tartışmalar da oluyormuş. Her gün düzenli olarak geliyor. Köşesi var, kolluklarını takıyor, gözlüğünü yerleştiriyor ve çalışmaya başlıyor. Taşları kırıyor, kırdıklarını yerleştiriyor ve çok mutlu oluyor. Onun için büyük bir meşgale, hayata tutunma belki de. İnşallah Ayten hanım gibilerin sayıları artar. Disiplinli ve müthiş bir kabiliyeti var. Şimdiye kadar belki ortaya çıkmamış ama burada bunu gördük. Renk uyumunu sağlama ve dizayn etme kabiliyet var. Gayet güzel yerleştirebiliyor. Mozaik inanılmaz emek isteyen sanat dalı. Ayten hanımın sevgiyle yaptığı o kadar belli ki çalışmalarına o güzellik yansıyor."

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