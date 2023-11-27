Genelkurmay Başkanı Gürak, Belçikalı mevkidaşı Hofman ile görüştü
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Belçika Genelkurmay Başkanı Oramiral Michel Hofman ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Giriş: 27.11.2023 - 21:16 Güncelleme: 27.11.2023 - 21:16
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre; Genelkurmay Başkanı Gürak, resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Belçika Genelkurmay Başkanı Oramiral Michel Hofman'ı askeri törenle karşıladı.
Törenin ardından iki komutan ve heyetler Genelkurmay Karargahı'nda bir görüşme gerçekleştirdi.