Geniş Aile 5, 15 Ağustos’ta sinemalarda
Geniş Aile, serinin beşinci filmiyle sinema salonlarına geri dönüyor
Türk televizyonlarının ve beyazperdenin sevilen ailelerinden biri olan Geniş Aile 5, 15 Ağustos 2025’te tüm Türkiye’de vizyona giriyor.
Yapımcılığını AKC Sinema TV - Bilal Kalyoncu’nun üstlendiği filmin senaryosunu yazan Cüneyt İnay, aynı zamanda yönetmen koltuğunda oturuyor.
Başrollerde Ufuk Özkan, Bülent Çolak, Sera Tokdemir, Atilla Olgaç, Soydan Soydaş, Alper Saylık ve Halil İbrahim Göker gibi tanınmış isimler yer alıyor.
Geniş Aile 5 aile bağlarını, arkadaşlık ilişkilerini ve kuşaklar arası çatışmaları her zamanki eğlenceli üslubuyla ele alıyor.