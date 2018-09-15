Genoa - Bologna maçı heyecanı

Genoa ve Bologna, 16 Eylül 2018 Pazar günü İtalya Serie A maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 16:00. 3 puanlı Genoa 15. sırada bulunuyor, Bologna 1 puana sahip ve 18. sırada. Ev sahibi Genoa, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Bologna, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 133. İddaa'da Genoa kazanır 1.70, berabere biter 2.90, Bologna kazanır 3.75 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.40, üst 2.05 veriyor. Karşılıklı gol var 1.70, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Genoa önceki hafta Crotone mücadelesinde 0-1 kazandı.

Bologna ise Hellas Verona maçında 2-3 kazandı.

Genoa, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 2 gol atıp 1 gol yedi.

Bologna, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Bologna, deplasmanda 0 kez ağları sarsarken, 0 kez topu kendi kalesinde gördü.

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