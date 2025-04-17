Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Sağlık Gerçeklik algısı yetişkinleri oyun bağımlısı yapıyor | Sağlık Haberleri

        Gerçeklik algısı yetişkinleri oyun bağımlısı yapıyor

        Son zamanlarda yetişkinlerde de oyun bağımlılığının arttığını, oyunlardaki gerçeklik algısının bağımlılıklarda etken olduğunu belirten Doç. Dr. Sait Yıldırım, "Özellikle küresel krizler toplumsal problemlerin oyunlara dahil olması, insanların sorumluluk algısının da oyun temelli sembollerle gerçekleştirdiğini gösteriyor. Bu açıdan oyun bağımlılığının sadece çocuklarda değil, genç ve yetişkinlerde de yaygınlık kazandığını gözlemliyoruz" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 12:12 Güncelleme: 17.04.2025 - 12:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gerçeklik algısı yetişkinleri oyun bağımlısı yapıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Bağımlılıklar konusunda araştırma yapan Iğdır Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sait Yıldırım, yeni çıkan 748 oyunu inceledi. Oyunlar içerisinde savaş ve dövüş konulu olanların yüzde 14, strateji, macera ve sorumluluk odaklı olanların ise yüzde 37'lerde olduğunu belirleyen Doç. Dr. Yıldırım, oyun üretimi ve tercihlerinde günlük yaşam alanı, eylem ve sorumluluklarına dair içeriklerin arttığını gözlemlediklerini söyledi.

        Doç. Dr. Yıldırım, "Daha öncesinde oyunlarda doğrudan rekabet edip kazanma veya savaşarak yok etme konuları belirleyiciyken; son zamanlarda stratejik, kurgusal, sorumluluk yüklenme, bir maceraya girişmek gibi konular belirleyici oldu. Online oyun satış platformlarına bakıldığı zaman savaş ve dövüş oranlarında azalma görülürken; strateji, kurgu, macera veya gündelik yaşamı karşılayan konuları içeren oyunların sayısı yıllar geçtikçe artıyor” dedi.

        Oyun üretimi ve tercihlerine bakıldığında günlük yaşam alan, eylem ve sorumluluklarına dair içeriklerin giderek arttığının görüldüğünü kaydeden Doç. Dr. Yıldırım, “Bu durum oyun bağımlılığının çocuklar ile birlikte genç ve yetişkinler için de yaygın bir tehdit oluşturduğuna dikkat çekiyor. Son zamanlarda oyunların çocuklar, gençler ve yetişkinlerin hayatında ciddi bir önem taşıdığını görüyoruz" diye konuştu.

        "TOPLUMSAL HAYATTAN DAHA FAZLA SOYUTLANMA SÖZ KONUSU OLUYOR"

        Gerçeklik algısının oyunlarda daha çok yer almasının bağımlılık oluşmasına sebep olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Yıldırım, "Oyunları incelediğimiz zaman son zamanlarda çıkan birçok oyunda gerçeklik algısının daha çok olduğunu gördük. Bu algının da sadece görseller ve teknolojik boyutlarda değil, günlük yaşamda karşılaştığımız olay olgu ve durumlar ile temel yaşam pratiklerimizi yansıtan oyunların yaygınlaştığını fark ettik. Özellikle küresel krizler toplumsal problemlerin oyunlara dahil olması, insanların sorumluluk algısının da oyun temelli sembollerle gerçekleştirdiğini gösteriyor. Bu açıdan oyun bağımlılığı sadece çocuklarda değil genç ve yetişkinlerde de yaygınlık kazanıyor. Çünkü günlük yaşamın stresini veya bireysel problemlerini oyun aracılığıyla geçici bir süre de olsa hafifleten ve rahatlatan nitelikleri ile oyun bağımlılığına maruz kalındığı söylenebilir. Bireylerin günlük medya kullanım süresi arttıkça oyun bağımlılığına eğilim ve toplumsal hayattan daha fazla soyutlanma söz konusu oluyor" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul Havalimanı'nda 3'lü pistten aynı anda uçuş
        İstanbul Havalimanı'nda 3'lü pistten aynı anda uçuş
        Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımda tedavisi sürüyor!
        Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımda tedavisi sürüyor!
        Önder'in kalp krizinden önceki görüntüsü
        Önder'in kalp krizinden önceki görüntüsü
        CHP kurultayı davası bugün görülecek
        CHP kurultayı davası bugün görülecek
        Galatasaray, Bodrum FK'yi konuk edecek!
        Galatasaray, Bodrum FK'yi konuk edecek!
        Beyoğlu'nda yürürken gelen ölüm!
        Beyoğlu'nda yürürken gelen ölüm!
        California Trump yönetimine dava açan ilk eyalet oldu
        California Trump yönetimine dava açan ilk eyalet oldu
        En etkili 100 kişi açıklandı
        En etkili 100 kişi açıklandı
        Arda Güler için dev takas iddiası!
        Arda Güler için dev takas iddiası!
        İklim kırbacı! Uzmanı açıkladı... Bu yaz hava nasıl olacak?
        İklim kırbacı! Uzmanı açıkladı... Bu yaz hava nasıl olacak?
        15 milyon doları kabul etmedi
        15 milyon doları kabul etmedi
        Sahte emeklilik belgesiyle lüks araç kaçakçılığı!
        Sahte emeklilik belgesiyle lüks araç kaçakçılığı!
        Ankara'da 525 torbacı yakalandı!
        Ankara'da 525 torbacı yakalandı!
        Tarifelerin ABD'ye günlük kazancı açıklandı
        Tarifelerin ABD'ye günlük kazancı açıklandı
        Önce baba sonra oğlu... 11 yıl sonra kahreden tesadüf!
        Önce baba sonra oğlu... 11 yıl sonra kahreden tesadüf!
        Eskiden yasal olan şimdi yasa dışı 5 şey!
        Eskiden yasal olan şimdi yasa dışı 5 şey!
        Konutta reel düşüş 14. ayında
        Konutta reel düşüş 14. ayında
        Gözler TCMB'nin faiz kararında
        Gözler TCMB'nin faiz kararında
        Suriye sahasında son durum
        Suriye sahasında son durum
        Galatasaray voleybolda vitesi artıracak!
        Galatasaray voleybolda vitesi artıracak!