Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Anne ve Çocuk
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık 'Gereksiz antibiyotik kullanımı sepsise yol açabilir' - Haberler | Sağlık Haberleri

        'Gereksiz antibiyotik kullanımı sepsise yol açabilir'

        Sepsiste 1 yaştan küçük çocuklar, yaşlılar ve hamilelerin risk grubunda yer aldığını belirten Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Nuriye Taşdelen Fışgın, "Kişide sepsis gelişmesinde genelde ya enfeksiyon tanısının geç konması ya da verilen antibiyotiklerin yetersiz kalması söz konusudur. Ancak gereksiz ve uygunsuz antibiyotik kullanımı, antibiyotiklerin yarıda bırakılması gibi nedenler de bakterilerin antibiyotiklere karşı direnç geliştirmesine yol açarak sepsis gelişimine zemin hazırlamaktadır" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 09:51 Güncelleme: 12.09.2024 - 09:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gereksiz antibiyotik kullanımında sepsis tehlikesi!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Sepsisi; vücutta ortaya çıkan herhangi bir enfeksiyon sonucunda, enfeksiyona neden olan mikropların kana karışarak hayatı tehdit edebilen bir cevabın vücutta oluşması olarak tanımlayan Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Nuriye Taşdelen Fışgın, 13 Eylül Dünya Sepsis Günü dolayısıyla uyarılarda bulundu.

        "HALSİZLİK, ÜŞÜME-TİTREME, ATEŞ GÖRÜLEBİLİR"

        Sepsiste belirtilerin enfeksiyon odağı ile ilişkili olabileceğini ifade eden Prof. Dr. Fışgın, “Genel belirti ve bulgular arasında halsizlik, üşüme-titreme, ateş veya hipotermi denilen vücut sıcaklığının 36 derecenin altında olması, kalp atış hızının ve solunum sayısının artması, nefes darlığı, idrar çıkışında azalma ve zihinde bulanıklaşma ve bilişsel fonksiyonlarda azalma sayılabilir. Ayrıca, enfeksiyon odağına göre belirti ve bulgular değişebilir. Örneğin, en sık enfeksiyon odağı olan idrar yolu enfeksiyonunda; bulantı-kusma, idrar yaparken yanma, yan ağrısı, bulanık ve/veya kanlı idrar yapma gibi semptomlar sayılabilir” diye konuştu.

        REKLAM

        "İDRAR YOLU ENFEKSİYONU, ZATÜRRE, KARIN İÇİ ENFEKSİYONLAR SEPSİSE YOL AÇABİLİR"

        Prof. Dr. Fışgın, sepsisin kimlerde daha fazla görüldüğü sorusuna şu yanıtı verdi: “Sepsise neden olabilen toplum kaynaklı en yaygın enfeksiyonlar idrar yolu enfeksiyonları, zatürre, karın içi enfeksiyonlar, yanıklar ve deri enfeksiyonlarıdır. Özellikle yaşlı kişilerde bağışıklık sisteminin zayıflaması nedeniyle sepsise yakalanma olasılığı daha yüksektir. Bunun dışında hastane kaynaklı; geçirilen cerrahi sonrası operasyonlar ile ilişkili kişinin vücudundan ve/veya hastane ortamından edinilmiş, topluma göre daha dirençli mikroplarla enfeksiyon gelişebilmekte ve sepsis tablosu ortaya çıkabilmektedir.”

        "1 YAŞTAN KÜÇÜK ÇOCUKLAR, YAŞLILAR VE HAMİLELER RİSK ALTINDA"

        Sepsisinin gelişmesinde ya enfeksiyon tanısının geç konması ya da verilen antibiyotiklerin yetersiz kalmasının söz konusu olabileceğinin altını çizen Prof. Dr. Fışgın, “Ayrıca özellikle bağışıklık yanıtın baskılanmasına neden olan altta yatan hastalıklar ve/veya kullanılan ilaçlar da enfeksiyonun ilerlemesine ve sepsis gelişimine neden olabilmektedir. Tüm bunların yanı sıra, gereksiz ve uygunsuz antibiyotik kullanımı, antibiyotiklerin yarıda bırakılması gibi nedenlere bağlı olarak bakterilerin antibiyotiklere karşı direnç geliştirmesi, vücutta gelişen enfeksiyonun kontrol altına alınmasını engelleyerek sepsis gelişimine zemin hazırlamaktadır. Bir yaş altı çocuklar, hamile kadınlar, kronik hastalığı bulunan kişiler ve yaşlı bireyler sepsis açısından risk grubunda yer almaktadır” dedi.

        REKLAM

        TANI İÇİN DETAYLI ÖYKÜ ŞART

        Sepsisin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yaygın görülen hastalıklar arasında olduğunu söyleyen Prof. Dr. Fışgın, tanı süreci hakkında şu bilgileri paylaştı: “Enfeksiyon belirtileri olan kişilerde tam ve detaylı bir değerlendirme yapılmalıdır. Bu kapsamda hastadan; detaylı öykü alınmalı ve sistemik muayene yapılmalıdır. Bu değerlendirmeler sonucunda kanda enfeksiyon ve enfeksiyon belirteçlerinin bulunup bulunmadığı araştırılmalıdır. Bunun yanı sıra pıhtılaşma testleri, oksijen ihtiyacı, karaciğer ve böbrek fonksiyonları, su ve elektrolit düzeyleri değerlendirilmelidir. Gerekli görüldüğünde radyolojik ve daha ileri tetkikler yapılmalıdır.”

        "HASTANIN BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ KÖTÜYSE ÖLÜMCÜL OLABİLİR"

        Sepsisin enfeksiyon etkeninin kana geçmesi sonucu oluşan ve ölüme neden olabilen ağır bir klinik tablo olduğunun altını çizen Prof. Dr. Fışgın, “Altta yatan hastalıkların varlığı, ileri yaş, bağışıklık sisteminin zayıflığı, dirençli bakteri ile gelişen enfeksiyon varlığı gibi durumlar ölüm oranını artıran sebeplerdir. Sepsis sırasında çoklu organ yetmezliği ve pıhtılaşma bozuklukları ortaya çıkabilir” diye konuştu.

        "ENFEKSİYON BULGULARI VARSA ACİL DOKTORA BAŞVURULMALI"

        Sepsisi önlemenin mümkün olabileceğine değinen Prof. Dr. Fışgın, “Kişide enfeksiyon bulguları olduğunda doktora başvurması, gelişi güzel antibiyotik kullanmaması, verilen tedavileri tamamlaması ve sağlıklı ve dengeli beslenmesi önemlidir. Bunun dışında bağışıklığı güçlendirmek için dengeli ve sağlıklı beslenmek ve egzersiz yapmak önemlidir” ifadelerine yer verdi.

        "HASTANIN KLİNİKTE YA DA YOĞUN BAKIMDA TAKİBİ GEREKEBİLİR"

        Son olarak tedavi yöntemleri hakkında bilgiler paylaşan Prof. Dr. Fışgın, “Sepsisin tedavisi, enfeksiyon odağına göre kullanılan antibiyotikler ve destek tedavilerini içermektedir. Sepsisin ağırlığına göre hastanın klinikte veya yoğun bakımda takip edilmesi gerekebilir. Bazen solunum cihazı ihtiyacı doğabilir. Uygun antibiyotik tedavisi ve destek tedavileri sonucunda hastanın öncelikle enfeksiyonu kontrol altına alınır. Daha sonra etkilenen organların destek tedavisi ile normal fonksiyonlarına kavuşması sağlanır” dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Narin cinayetinin şüphelileri adliyede!
        Narin cinayetinin şüphelileri adliyede!
        Tutuklanan Nevzat Bahtiyar'ın ifadesi kan dondurdu
        Tutuklanan Nevzat Bahtiyar'ın ifadesi kan dondurdu
        İtirafçı Nevzat'ın yalanı amca Salim'in ifadesinde ortaya çıktı!
        İtirafçı Nevzat'ın yalanı amca Salim'in ifadesinde ortaya çıktı!
        Gereksiz antibiyotik kullanımında sepsis tehlikesi!
        Gereksiz antibiyotik kullanımında sepsis tehlikesi!
        4 çocuk annesiydi... Elif'in katili belli oldu!
        4 çocuk annesiydi... Elif'in katili belli oldu!
        Şans oyunundan da umudu kesiyoruz
        Şans oyunundan da umudu kesiyoruz
        Öğrenci protestolarında 625 kişi öldü
        Öğrenci protestolarında 625 kişi öldü
        Şeytan Sofrası'nın gizemli hikayesi...
        Şeytan Sofrası'nın gizemli hikayesi...
        67 milyon kişi izledi!
        67 milyon kişi izledi!
        Hangi bayrak hangi mesajı veriyor?
        Hangi bayrak hangi mesajı veriyor?
        Kendi kendilerini tedavi eden goriller yeni ilaçların ipucunu verebilir
        Kendi kendilerini tedavi eden goriller yeni ilaçların ipucunu verebilir
        Mourinho oyun planını değiştiriyor!
        Mourinho oyun planını değiştiriyor!
        3 bölge için sağanak yağmur uyarısı
        3 bölge için sağanak yağmur uyarısı
        Yeni kraliçe bir doktor
        Yeni kraliçe bir doktor
        5 aydır aranan kadını öldürüp bahçeye gömmüşler!
        5 aydır aranan kadını öldürüp bahçeye gömmüşler!
        Cherki'den G.Saray ve transfer kararı!
        Cherki'den G.Saray ve transfer kararı!
        Gün içinde içtiğiniz su miktarına dikkat!
        Gün içinde içtiğiniz su miktarına dikkat!
        "Oyuncu olmama rağmen rolü yedim"
        "Oyuncu olmama rağmen rolü yedim"
        Seferovic Kerem'i öve öve bitiremedi!
        Seferovic Kerem'i öve öve bitiremedi!
        "Gerçek ilham kaynağı"
        "Gerçek ilham kaynağı"