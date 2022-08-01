Kosova - Sırbistan gerilimi neden gerçekleşti?

BLINKEN İLE ZİYARET

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27 Temmuz'da Kosova Cumhurbaşkanı Osmani ile Başbakanı Albin Kurti'nin ABD Dışişleri Bakanlığı'nda Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya gelmesi de gerilimi sürecin ayaklarından biri oldu.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) July 26, 2022

Osmani, burada yaptığı açıklamada, "ABD ile ilişkilerimiz sadece vazgeçilmez değil, aynı zamanda özgürlüğümüze ulaşmak bizim için varoluşsaldı. Yirmi yıl önce o zaman yanımızda durduğunuz gibi, bugün de Ukrayna'nın yanındasınız. Rusya'nın ve bölgedeki vekillerinin planlarının durdurulması için ABD'nin ve Avrupalı müttefiklerimizin sarsılmaz desteğine ihtiyacımız devam edecek. Bu nedenle, demokrasiyi savunmada öncüler olarak, ülkemizin temelleri olan ortak değerlerimizi savunmada başarılı olduğumuzdan emin olmak için Biden yönetimiyle birlikte çalışmayı dört gözle bekliyoruz" dedi. Bu açıklamalar Sırp tarafında tepkiyle karşılandı.

İki ülke arasında yaşanan gerilim sürekli belirli aralıklarla kendini gösterse de, asıl olarak Haziran ayında açıklanan kimlik kartı kararı krizi tırmandırdı. Peki kimlik kartı kararı ne?