Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol Dünya Futbolu Gheorghe Hagi bir kez daha tarih yazdı! Farul şampiyon oldu!
ABONE OL

Gheorghe Hagi bir kez daha tarih yazdı!

Galatasaray'ın efsanelerinden Gheorghe Hagi, Romanya'da şampiyonluğa ulaştı! Farul Constanta, FCSB'yi 2-0 geriye düştüğü maçta 3-2 mağlup ederek tarihindeki ikinci şampiyonluğunu elde etti

Gheorghe Hagi bir kez daha tarih yazdı! Farul şampiyon oldu!
HABERTURK.COM

Romanya 1. Lig şampiyonluk turunda lider durumda bulunan Farul, FCSB'yi konuk etti.

Konuk ekip 8. dakikada Adrian Sut, 17'de ise Andrea Compagno ile 2-0 öne geçerken Gheorghe Hagi'nin takımı unutulmaz bir geri dönüşe imza attı.

42'de Mateus Barbosa ile farkı 1'e indiren Farul, 58'de Cristian Baluta ile skora dengeyi getirdi. 86'da ise Louis Munteanu, Farul'u hem galibiyete hem de şampiyonluğa taşıyan golü kaydetti.

Bu sonuçla puanını 50'ye yükselten Farul Constanta, yeni ismiyle tarihindeki ilk şampiyonluğunu aldı. Daha önce Viitorul Constanta olarak mücadele eden ekip 2016/17 sezonunda da şampiyon olmuştu.

Galatasaray'ın efsanevi ismi Rumen teknik adam, bu şampiyonlukla teknik direkötrlük kariyerindeki toplamda 5. kupasını kaldırdı. Hagi daha önce Galatasaray'la Türkiye Kupası sevinci yaşarken, ülkesi Romanya'da da 3 kez kupa kazanmayı başarmıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Adana Demirspor-Beşiktaş maçı yazar yorumları
FUTBOL "Bonservisine 10 milyon Euro eklenir!"
Fenerbahçe'den son dakika transfer gelişmesi! Kanarya forvet için onun peşinde
FUTBOL Forvete Zapata iddiası
Galatasaray şampiyonluğa savunmasıyla koşuyor: Okan Buruk set çekti!
FUTBOL Okan Buruk set çekti!
Aboubakar, Beşiktaş tarihine geçti
FUTBOL Aboubakar, Beşiktaş tarihine geçti
Miha Zajc'a Yunanistan'dan talip çıktı
FUTBOL Zajc'a Yunanistan'dan talip çıktı!
İspanya'da Vinicius Junior'a ırkçılık skandalı!
FUTBOL İspanya'da ırkçılık skandalı!
FIFA Başkanı Infantino'dan ırkçılığa maruz kalan Vinicius'a destek
FUTBOL Infantino'dan Vinicius'a destek
Valerien Ismael'den Beşiktaş, Dele Alli ve Türkiye açıklamaları!
FUTBOL Valerien Ismael'den flaş açıklamalar!
Altınordu: Herhangi bir yatırımcı ile resmi bir görüşme yapmadık
FUTBOL Altınordu'dan devir açıklaması!
Süper Lig'de hangi takımlar küme düştü? 2023 Süper Lig'e yükselen takımlar belli oldu mu?
FUTBOL Süper Lig'de hangi takımlar küme düştü?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.