Gheorghe Hagi bir kez daha tarih yazdı! Farul şampiyon oldu!

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Romanya 1. Lig şampiyonluk turunda lider durumda bulunan Farul, FCSB'yi konuk etti.

Konuk ekip 8. dakikada Adrian Sut, 17'de ise Andrea Compagno ile 2-0 öne geçerken Gheorghe Hagi'nin takımı unutulmaz bir geri dönüşe imza attı.

42'de Mateus Barbosa ile farkı 1'e indiren Farul, 58'de Cristian Baluta ile skora dengeyi getirdi. 86'da ise Louis Munteanu, Farul'u hem galibiyete hem de şampiyonluğa taşıyan golü kaydetti.

Bu sonuçla puanını 50'ye yükselten Farul Constanta, yeni ismiyle tarihindeki ilk şampiyonluğunu aldı. Daha önce Viitorul Constanta olarak mücadele eden ekip 2016/17 sezonunda da şampiyon olmuştu.

Galatasaray'ın efsanevi ismi Rumen teknik adam, bu şampiyonlukla teknik direkötrlük kariyerindeki toplamda 5. kupasını kaldırdı. Hagi daha önce Galatasaray'la Türkiye Kupası sevinci yaşarken, ülkesi Romanya'da da 3 kez kupa kazanmayı başarmıştı.