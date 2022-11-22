Gıda zehirlenmesi şüphesiyle 94 işçi hastaneye kaldırıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem
ABONE OL

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle 94 işçi hastaneye kaldırıldı

Kocaeli´nin Başiskele ilçesinde otomotiv firmalarına tekstil ürünleri üreten bir fabrikada akşam yemeğinden sonra rahatsızlanan 94 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle 94 işçi hastaneye kaldırıldı
Gıda zehirlenmesi şüphesiyle 94 işçi hastaneye kaldırıldı
0:00 / 0:00
DHA

Başiskele Karadenizliler Mahallesi Alsancak Caddesi üzerinde otomotiv firmalarına tekstil ürünleri üreten bir fabrikada akşam vardiyasındaki yemeği yiyen çok sayıda işçi rahatsızlandı.

DHA'nın haberine göre, fabrika yetkililerinin ihbarı üzerine fabrikaya ambulanslar sevk edildi. Mide bulantısı ve kusma gibi şikayetleri bulunan 94 işçi, ambulanslarla ve ambulansların nezaretindeki fabrikanın servis araçları ile çevredeki hastanelere götürüldü.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınan işçilerin büyük bir bölümünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilglii başlatılan inceleme kapsamında tahlile gönderilmek üzere yemekten numuneler alındı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Osmaniye'de çuvala konulup çöpe atılan yavru köpekleri, yoldan geçerken sesleri duyan vatandaş kurtardı
GÜNDEM Çöpe atılan çuvaldan yavru köpekler çıktı
İzmit'te narkotik operasyonunda 3 kilo 500 gram esrar ele geçirildi
GÜNDEM İzmit'te 3 kilo 500 gram esrar ele geçirildi
Yusufeli Barajı nerede, özellikleri neler, yüksekliği kaç metre? Yusufeli Barajı ne kadar elektrik üretecek?
GÜNDEM Yusufeli Barajı özellikleri
Siirt'te yol ortasında kadına öldüresiye şiddet kameraya yansıdı
GÜNDEM Kadına öldüresiye şiddet kamerada
Batman'da gösteri, yürüyüş ve açık alan etkinlikleri 8 gün süreyle kısıtlandı
GÜNDEM Batman'da etkinlikler 8 gün süreyle kısıtlandı
Son dakika: Terör örgütü YPG/PKK tarafından atılan roketler Kilis'te sınır bölgesine düştü - Gündem haberleri
GÜNDEM Terör örgütünden Kilis'e roketli saldırı!
YPG/PKK'nın Karkamış'taki terör saldırısında yaralanan Büşra Karataş ve bebeğinin sağlığı iyiye gidiyor
GÜNDEM Karkamış'ta yaralanan anne ve bebeğin durumu iyiye ...
Konya'da kaybolan çiftçi tarlada ölü bulundu
GÜNDEM Kaybolan çiftçi tarlada ölü bulundu
Bakan Akar'dan kritik açıklamalar
GÜNDEM Bakan Akar'dan kritik açıklamalar
Motosikletten atıkları cisimle genç kızın gözünü yaralayan 2 şüpheli yakalandı
GÜNDEM Genç kızın gözünü yaralayan iki şüpheli gözaltında

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.