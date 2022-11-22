Gıda zehirlenmesi şüphesiyle 94 işçi hastaneye kaldırıldı 0:00 / 0:00

DHA

Başiskele Karadenizliler Mahallesi Alsancak Caddesi üzerinde otomotiv firmalarına tekstil ürünleri üreten bir fabrikada akşam vardiyasındaki yemeği yiyen çok sayıda işçi rahatsızlandı.

DHA'nın haberine göre, fabrika yetkililerinin ihbarı üzerine fabrikaya ambulanslar sevk edildi. Mide bulantısı ve kusma gibi şikayetleri bulunan 94 işçi, ambulanslarla ve ambulansların nezaretindeki fabrikanın servis araçları ile çevredeki hastanelere götürüldü.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınan işçilerin büyük bir bölümünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilglii başlatılan inceleme kapsamında tahlile gönderilmek üzere yemekten numuneler alındı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.