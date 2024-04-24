Gider pusulası nedir? Gider pusulası örneği ve hesaplama işlemi

İşletmelerin finansal yönetiminde hayati bir rol oynayan gider pusulası, gelir ve giderlerin düzenli bir şekilde kaydedilmesini sağlar. Bu kayıtlar, işletmenin mali durumunu anlamak ve gelecekteki stratejilerini belirlemek için kritik öneme sahiptir. Peki, gider pusulası nasıl hazırlanır ve hesaplanır?

Gider Pusulası Nedir?

Gider pusulası, işletmelerin gelir ve giderlerini düzenli olarak kaydetmek amacıyla kullandıkları bir muhasebe aracıdır. Bu pusula, işletmenin harcamalarını izleyerek, mali durumunu belirlemesine ve gelecekteki kararlarını desteklemesine yardımcı olur. Genellikle belirli bir döneme ait giderleri detaylandıran bir tablo şeklinde düzenlenir ve işletmenin gider kalemlerini net bir şekilde ortaya koyar. Gider pusulası, işletmenin finansal sağlığını değerlendirmek ve bütçe oluşturmak için önemli bir araç olarak kullanılır. Bu nedenle, işletmelerin etkili bir finansal yönetim sağlamak için düzenli olarak gider pusulası tutmaları önemlidir.

REKLAM Gider Pusulası Örneği Gider pusulası, defter tutmayan mükelleflerin vergi mükellefi olmayan kişilerden aldıkları mal veya hizmetlerin bedelini belgelemek için düzenledikleri resmi bir evraktır. Gider pusulası yazarken dikkat etmeniz gereken bazı önemli noktalar vardır: Gerekli Bilgiler: Düzenlenme Tarihi: Gider pusulası düzenlendiği günün tarihi yazılmalıdır.

Seri Numarası: Her gider pusulası için unique bir seri numarası belirlenmelidir.

Satıcının Adı, Soyadı, Adresi ve Vergi Numarası: Gider pusulasını düzenleyen kişinin veya firmanın adı, soyadı, adresi ve vergi numarası yazılmalıdır.

Alıcının Adı, Soyadı, Adresi ve Vergi Numarası (Varsa): Mal veya hizmeti alan kişinin veya firmanın adı, soyadı, adresi ve varsa vergi numarası yazılmalıdır.

Mal veya Hizmetin Cinsi, Miktarı ve Birim Fiyatı: Alınan mal veya hizmetin tam olarak ne olduğu, kaç adet olduğu ve birim fiyatının ne olduğu açıkça belirtilmelidir.

KDV ve Stopaj Tutarları: Mal veya hizmet için uygulanan KDV ve stopaj tutarları ayrı ayrı hesaplanmalı ve yazılmalıdır.

Toplam Ödeme Tutarı: KDV ve stopaj tutarları da dahil olmak üzere toplam ödenecek tutar hesaplanmalı ve yazılmalıdır.

Satıcının ve Alıcının İmzaları: Gider pusulasını düzenleyen kişi ve mal veya hizmeti alan kişi, belgeyi imzalamalıdır. Dikkat Edilmesi Gerekenler: REKLAM Gider pusulaları iki nüsha olarak düzenlenmelidir. Bir nüsha satıcıda, diğer nüsha ise alıcıda saklanır.

Gider pusulaları okunaklı ve hatasız bir şekilde yazılmalıdır.

Gider pusulaları tam ve eksiksiz bilgi içermelidir.

Gider pusulaları zamanında düzenlenmelidir.

Gider pusulaları elle veya elektronik ortamda düzenlenebilir. Elektronik ortamda düzenlenen gider pusulaları, e-fatura portalı üzerinden gönderilmelidir. Gider Pusulası Hesaplama Bir defter tutmayan mükellef, vergi mükellefi olmayan bir esnaftan 100 TL tutarında boya malzemesi almıştır. Boya malzemeleri için %18 KDV ve %20 stopaj oranı geçerlidir. Bu durumda gider pusulası hesabı şöyle olacaktır: