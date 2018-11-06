Gillingham - Blackpool düellosu

İngiltere 1.Lig maçında Gillingham ile Blackpool, 06 Kasım 2018 Salı günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 22:45. Maç öncesi Gillingham 18 puanla 17. sırada, Blackpool 22 puanla 13. sırada bulunuyor. Ev sahibi Gillingham, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Blackpool son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 406. İddaa'da Gillingham kazanır 2.45, berabere biter 2.90, Blackpool kazanır 2.25 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.60, üst 1.75 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Gillingham önceki hafta Plymouth Argyle mücadelesinde 5-2 kazandı.

Blackpool ise Rotherham United maçında 1-0 yenildi.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Gillingham, 14 gol attı ve 13 gol yedi.

Blackpool, dış sahada 1 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Blackpool 5 kez gol sevinci yaşadı, 5 kez topu ağlarında gördü.

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