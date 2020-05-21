Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündem
ABONE OL

Giresun'da maske takma zorunluluğu getirildi

Giresun Valiliği, maskesiz dışarı çıkmanın yasaklandığını bildirdi. Giresun Valiliği'nden yapılan açıklamada, alınan kararlara uymayanlar hakkında idari ve adli işlem yapılacağı kaydedildi

Giresun
İHA

Giresun Valiliği, maskesiz dışarı çıkmanın yasaklandığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul toplantısında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleye yönelik alınan yeni kararlar kapsamında il merkezi ve tüm ilçelerinde, koronavirüs salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek, sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu tesis etmek amacıyla tüm il genelinde ağzı ve burnu kapatacak şekilde tıbbi-bez maske kullanımının zorunlu hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, alınan kararlara uymayanlar hakkında idari ve adli işlem yapılacağı kaydedildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberler... THY yolcuları, iç hatta "HES" koduyla uçabilecek
GÜNDEMTHY'den 'iç hatta HES kodu' açıklaması!
Son dakika haberi İçişleri 258 bin 651 kişiye izin verdi
GÜNDEMİçişleri 258 bin 651 kişiye izin verdi
İzmir'de camide müzik yayını yapan bir kişi gözaltına alındı
GÜNDEMCamiden müzik yayını yapan 1 kişi gözaltında
Son dakika haberler... Koronavirüs testi pozitif çıkan Aydınlı berber konuştu
GÜNDEMKorona testi pozitif çıkan berber konuştu
HES kodu nedir? Hayat Eve Sığar (HES) kodu nasıl alınır? HES uygulamasını İNDİR!
GÜNDEMHES kodu nedir, nasıl alınır?
65 yaş üstü sokağa çıkma izni ne zaman? 65 yaş üstü hangi gün saat kaçta sokağa çıkacak?
GÜNDEM65 yaş üstü sokağa çıkma izni ne zaman?
Son dakika haberler... Şanlıurfa'da serinlemek için gölete giren çocuk boğuldu
GÜNDEMSerinlemek için gölete giren çocuk boğuldu
Cuma mesajları resimli yeni 2020! En güzel anlamlı kısa ve uzun resimli cuma mesajları burada... Hayırlı Cumalar
GÜNDEMEn güzel resimli Cuma mesajları 2020
21 Mayıs Koronavirüs tablosu! Koronavirüsten bugün kaç kişi öldü? Corona virüsü vaka sayısı Türkiye
GÜNDEMTürkiye 21 Mayıs Koronavirüs tablosu
Iğdır Belediyesi'nde kayıt dışı 300 bin lira bulundu
GÜNDEMIğdır Belediyesi'nde kayıt dışı 300 bin lira bulundu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X