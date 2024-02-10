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        Bakan Kacır: Alper Gezeravcı, en kısa sürede Türkiye'de olacak (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 18:38 Güncelleme: 10.02.2024 - 18:40
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        Bakan Kacır: Alper Gezeravcı, en kısa sürede Türkiye'de olacak (2)
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        'TAMBAĞIMSIZ VE MÜREFFEH TÜRKİYE ROTASINDA EMİN ADIMLARLA İLERLİYORUZ'

        Çeşitli programlara katılmak üzere Giresun´a gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Giresun Valiliği´ndeki basın açıklamasının ardından, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Daha sonra Giresun Belediyesi, AK Parti Giresun İl Başkanlığı ve MHP Giresun İl Başkanlığını ziyaret eden Kacır, ardından `Giresun Aday Tanıtım Toplantısı´na katıldı.

        Burada konuşan Kacır, istikrarsızlıkla, terörle, siyasi çekişmelerle kaybedilen yılları telefi ettiklerini belirterek, hayalden gerçeğe dönüşen sayısız projeye, sayısız esere hep birlikte imza attıklarını söyledi.

        'SAVUNMA SANAYİSİNDE DESTAN YAZDIK'

        Savunma sanayisinde destan yazıldığını kaydeden Kacır, "Gökyüzünü Türk'ün çelik kanatları yaptık, ATAK'ı, Gökbey'i biz yaptık, Bayraktar'ı, Akıncı'yı, KAAN'ı Türk milletinin evlatları yaptı. Sadece hava araçlarında değil kara araçlarında deniz sistemlerinde ordumuzu, güvenlik güçlerimizi, Milli Teknoloji Hamlesinin eserleriyle destekledik. Sadece yeryüzünde değil uzaya da Türk'ün imzasını attık. Bugün Türkiye kendi uydularını yapabilen bir ülkedir, bugün Türkiye artık, işte ilk astronotumuz Alper Gezeravcı ile insanlı uzay misyonlarını gerçekleştirebilen bir ülkedir. Allah'ın izniyle, bu milletin evlatlarıyla daha yapacak çok işimiz var" ifadelerinde bulundu.

        Konuşmaların ardından il, ilçe ve belde belediye başkan adaylarının tanıtımı gerçekleştirildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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